La promesa de Carlos Alcaraz tras la semifinal ante Medvedev sobre su Wimbledon: "Después del partido"

El murciano va a una velocidad trepidante, que no logró seguir su rival generacional, Holger Rune. La magia que despliega Carlos Alcaraz en cada uno de sus partidos es algo increíble y maravilloso. Levantar al público de sus respectivos asientos no es nada fácil, pero Carlitos tiene el don de hacer disfrutar con sus puntos imposibles a los seguidores que han pagado una entrada solo para verle jugar. Así es como superó los cuartos de final de Wimbledon y como se presenta en unas semifinales del Grand Slam de las que se hablaron en 'El Partidazo de COPE' en el programa de este miércoles.

Audio





El primer set lo disputaron de poder a poder, sólo pudo resolverse en el desempate. En ese momento, Alcaraz pegó un grito, un alarido desgarrador. Luego contó que fue la manera de quitarse los nervios de encima: "Necesitaba ese grito. He empezado bastante nervioso, hasta el final del primer set no he sabido cómo controlar esos nervios y emociones. He estado luchando internamente para intentar mejorar. Hasta el final no lo he conseguido, el grito me ha ayudado a soltar todos los nervios, cambiar un poco el juego y disfrutar". Pero la mejor frase de la rueda de prensa se la dejó a Ángel García.

Alcaraz dio toda una lección de tenis a Rune y con ella llega a su tercera semifinal de Grand Slam donde se citará con Daniil Medvedev. A sus 20 años y 72 días, Alcaraz es el más joven semifinalista del torneo desde Novak Djokovic, que se metió en 2007 con 20 años y 47 días. No hay límites, son diez partidos consecutivos dominados en hierba, superficie en la que perdió ante el ruso en la segunda ronda de su debut en Wimbledon. El aficionado contempla lo que hasta hace no mucho era denominado el mañana, pero que hoy ya es un presente de rabiosa actualidad, como se dijo en 'El Partidazo de COPE'.

Así le hizo la promesa a Ángel García en rueda de prensa

US Open, Roland Garros y esta de Wimbledon, las semifinales de Carlitos son muy diferentes entre ellas, como explicó en rueda de prensa: "Será totalmente diferente. Desde la semifinal de París ha pasado bastante para analizar qué hice mal, y tengo ahora otra oportunidad para hacerlo mejor. Quizá probar otra rutina antes del partido, hablar más antes. Y el viernes lo vamos a hacer". Así avisaba de lo que iba a pasar en las semifinales, pero también le hizo una promesa a Ángel García en la rueda de prensa que compartió en 'El Partidazo de COPE'.

Audio





Más en 'El Partidazo de COPE'

Joseba Larrañaga, junto al Tiempo de Opinión que conformaron David Sánchez, Santi Cañizares, Miguel Rico, Tomás Guasch y Juan Gato, analizaron también el fichaje de Vitor Roque por el FC Barcelona, la presentación de Leo Messi con el Inter de Miami, la polémica información de The Telegraph sobre el Real Madrid y una nueva etapa del Tour de Francia. El programa lo cerró una edición especial del '¡Vaya Fiesta!' del Grupo Risa.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado