La preocupación del equipo de Carlos Alcaraz con su estilo de juego y las lesiones: "No quieren ni mirar"

Existe cierta preocupación con el estado físico de Carlos Alcaraz. Levantó el título en Queen's, pero las molestias físicas que sufrió en el muslo derecho en la final parece que le siguen acompañando. Tenía en su hoja de ruta participar en el torneo de exhibición de Hurlingham, pero Juan Carlos Ferrero y el resto del equipo de trabajo del murciano han decidido que prolongue su descanso. La buena noticia es que no es nada grave y que llegará en las mejores condiciones al debut de Wimbledon, como informó Ángel García en 'El Partidazo de COPE'.

Audio





El murciano apareció este miércoles por segundo día consecutivo en las instalaciones del All England Club, acompañado por Juan Carlos Ferrero, su entrenador, y por Juanjo López, su fisio, para realizar una sesión de fisioterapia y de estiramientos. Es decir, no entrenó. Alcaraz aseguró que "todo está bien" y restó importancia a la baja en Hurlingham. Esas palabras no tranquilizaron a los tertulianos de 'El Partidazo de COPE'. Ángel García informó que contempla volver a tocar pista este viernes y ejercitarse el resto de días hasta el comienzo del torneo el martes.

Alcaraz cayó en las semifinales de Roland Garros ante el serbio Novak Djokovic por 3-6, 6-3, 1-6 y 1-6 en un encuentro que estaba igualado a un set y a un juego en el tercero cuando unos inoportunos calambres dejaron al murciano prácticamente fuera de combate. El murciano también sufrió un desgarro en la musculatura oblicua interna de la pared lateral abdominal izquierda en los cuartos de final del Masters 1.000 de París Bercy de 2022. Al comenzar el 2023, se lesionó en el músculo semimembranoso de la pierna derecha, lo cual le tuvo de baja hasta mediados de febrero y le apartó del Open de Australia.

¿Le preocupa a Tomás Carbonell la situación de Alcaraz?

Tomás Carbonell pasó por el programa de este miércoles, donde explicó que "no le preocupa nada". Sobre ese debate de su estilo de juego y los problemas físicos que le han ido acompañando a lo largo de la campaña, sentenció que "no sabe jugar al 97%, juega siempre al 100%". Ángel García, al hilo de este razonamiento, explicó en 'El Partidazo de COPE' una anécdota que vivió con el equipo de Carlos Alcaraz, que demuestra esa preocupación que puede existir en algunos momentos con la forma de disputar los encuentros.

Audio





La forma tan alegre que tiene 'Carlitos' de jugar no solo trae alegrías, pues en los últimos meses ha sido uno de los jugadores que más veces ha caído lesionado. Su tenis le obliga a llevar al límite su cuerpo y a la larga le está pasando factura, pues no es capaz de encadenar varias semanas seguidas de competición. Desde finales de la pasada temporada 2022, el murciano no está manteniendo una regularidad acorde a su tenis y su condición de favorito. El equipo mantiene la tranquilidad y la madurez será clave para mejorar este único lastre que parece tener la gran estrella de este deporte.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El programa de 'El Partidazo de COPE' de este miércoles 28 de junio de 2023

Joseba Larrañaga, junto a David Sánchez, Santi Cañizares, Elías Israel, Fernando Evangelio, Roberto Palomar y Emilio Pérez de Rozas, analizaron también la propuesta de sanción a Fede Valverde tras su puñetazo a Álex Baena, las novedades de la posible salida de Kylian Mbappé del PSG al Real Madrid, el aval de la Junta Directiva del Barçapara garantizar el Plan de Viabilidad, el impacto de la salida del Tour de Francia desde el País Vasco y la paliza de España a Líbano en el Mundial Sub19 de baloncesto masculino. El programa lo cerró la sección del Grupo Risa, ¡Vaya Fiesta!.