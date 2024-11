La pregunta que le haría Juanma Castaño a Ancelotti de algo que piden muchos madridistas: "La respuesta va a ser 'no'"

El Real Madrid sigue dejando cada vez más dudas en cada partido que disputa. Este martes se enfrentaba al Milan en la 4ª jornada de la Champions League, partido que llegaba después de la dura derrota ante el Barcelona en el Bernabéu (0-4) y tras la suspensión de su enfrentamiento contra el Valencia por la DANA sufrida y los graves destrozos que dejó hace una semana en toda la provincia. Por este motivo, el estadio merengue brindó un homenaje muy emotivo con la bandera y el himno de Valencia en el minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de las riadas.

El partido comenzó con un buen Mbappé que llegó con peligro al área rival, pero al francés le seguía acompañando la mala puntería que le caracteriza en estos meses. El Milan golpeó primero con un gol de cabeza de Thiaw al primera palo en un saque de esquina. Los blancos reaccionaban bien a ese tanto en contra y lograba el empate con un gol de Vinicius de penalti, después de una falta de Emerson al brasileño dentro del área.

Ese gol fue un espejismo porque el Milan seguía llegando con muchísimo peligro y solo Lunin evitaba que los italianos se pusiesen otra por delante, hasta que Leao controló una pelota de espaldas dentro del área, disparó dándose la vuelta y el portero ucraniano logró despejar, pero Morata apareció completamente solo para marcar el 1-2 a puerta vacía.

En la segunda parte Ancelotti dio entrada a Camavinga y Brahim, por un Tchouameni que fue pitado tras el gol de Morata por su pérdida de balón. Y los milanistas volvieron a marcar el tercer gol que sería la sentencia del partido, con un saque de puerta que acabó con una carrera de gran potencia de Leao por la izquierda y un pase a Reijnders, que controló y disparó el 1-3 en área pequeña. De ahí al final, el Real Madrid pudo recortar distancias, incluso lo hizo pero el VAR anuló el gol de Rüdiger por fuera de juego, y el resultado no se movió.

los problemas del real madrid

Esta derrota ante el Milan deja a los hombres de Ancelotti en 17ª posición en este nuevo formato de la Champions League, con dos victorias y dos derrotas, ante los italianos y ante el Lille. Hay que recordar que se clasifican 24 para los octavos de final, pero que solo los 8 primeros se meten de manera directa en la siguiente fase.

En Tiempo de Juego se volvió a hablar de los problemas que tiene el equipo blancos en varias zonas del campo, especialmente en el lateral derecho, donde Lucas Vázquez parece que no tiene el nivel para ser el sustituto del lesionado Dani Carvajal; y en el centro del campo, donde se sigue notando mucho la ausencia de Toni Kroos en la dirección del equipo.

juanma castaño y la pregunta que le haría a ancelotti

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, habló del mal partido del Real Madrid en la derrota ante el Milan y se preguntó que pensaría Carlo Ancelotti sobre si el Real Madrid debería fichar o no: "Me queda una pregunta para Ancelotti: Si este equipo necesita fichar, si este equipo necesita plantearse de verdad ir al mercado… La respuesta va a ser 'no'. Es un tipo muy de club, pero exactamente igual que no dice lo que piensa en el asunto del Mundial de Clubes, que no dice lo que piensa en no ir al Balón de Oro… Porque quiere seguir en el Madrid. Es un tipo superdisciplinado con el club. Y se traga… Pero en realidad estoy convencido de que él cree que este equipo necesitaría refuerzos".