La pregunta de Juanma Castaño a Rubiales que ya tiene respuesta: ¿aceptaría una oferta de Florentino Pérez?

Juanma Castaño, director y presentador de 'El Partidazo de COPE', ha entrevistado este miércoles al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, después de la rueda de prensa que ha dado tras el caso de las comisiones de la Supercopa de España, caso que afecta de lleno también al jugador del Barcelona, Gerard Piqué.

En este sentido, el director de 'El Partidazo de COPE' ha defendido que no existe duda de que este procedimiento se ha hecho de forma legal, pero ha vuelto a subrayar que desde el punto de vista ético y moral dista mucho del buen hacer por la posible existencia de un conflicto de intereses.

Por ello, Juanma Castaño ha preguntado a Rubiales si aceptaría un negocio de otras personas del mundo del fútbol, fijando esta pregunta en la persona de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid: "Te voy a poner un caso, imagínate que te ofrece mañana un negocio increíble Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. ¿Puede hacer un negocio con la Federación Española de Fútbol?"

Luis Rubiales, en 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño

En este sentido, Rubiales no ha rechazado la posibilidad de aceptar una propuesta de Florentino Pérez o de otras personalidades del mundo del fútbol, siempre y cuando supere los mimos filtros que superó el ofrecimiento de Gerard Piqué: "Si un presidente de cualquier categoría trae un negocio y pasa los filtros, pues los pasará".

En este punto, Juanma Castaño ha mostrado de nuevo su rechazo a los filtros actuales que determinarían un hipotético negocio como este: "¡Y dale con los filtros, Luis. Tendrás que cambiar los filtros. Así de claro, porque estás poniendo en duda la competición".

Para concluir esta cuestión, Rubiales ha vuelto a defender los actuales filtros, señalando que se trata de un beneficio que ayuda al fútbol modesto de nuestro país: "No me gusta hacer hipótesis que además no se han dado. En este caso me estás diciendo que Cosmos nos ha traído un negocio, que ha conseguido que la Federación mediante una negociación alcance 40 millones de euros, y qué tengo que hacer, ¿renunciar a ella? Pues no".

Por último, el director de 'El Partidazo de COPE' ha mostrado su sorpresa por las palabras del presidente de la Real Federación Española de Fútbol: "Me sorprende que no hayas aprendido la lección. Me sorprende que mañana te pueda venir Ramos, ofrecerte un negocio y decirte que quiere ir a los Juegos Olímpicos y lo consideres normal".

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, aseguró este miércoles en rueda de prensa que ni el organismo ni él "se han llevado nada", que el contrato para que la Supercopa se juegue en Arabia Saudí "es legal" y "ha pasado los filtros éticos" y que los pagos a la empresa de Gerard Piqué los hace el país árabe.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Rubiales aseguró que va a exigir la rectificación de las informaciones falsas publicadas por El Confidencial, se mostró muy enfadado porque "se esté dando prioridad a esto" y no al delito de que le hayan "sustraído de manera ilegal información del teléfono" y descartó dimitir.