¿Por qué Wimbledon no prohíbe jugar a un tenista aunque sea positivo?

El tenista italiano Matteo Berrettini no pudo disputar el torneo de Wimbledon, tras dar positivo en coronavirus pocas horas antes de su debut contra Christian Garín. Marin Cilic, finalista en 2017, iba por la parte del cuadro de Rafael Nadal y también fue baja por enfermedad.





Según informó Ángel García, en El Partidazo de COPE, ambos podrían haber jugado el tercer 'Grand Slam' de la temporada ya que el torneo deja en manos de los jugadores la decisión de jugar o no a pesar de haber dado positivo.

Feliciano López, tras perder en primera ronda ante Botic Van De Zandschulp, aseguró que "esta medida va acorde a lo que sucede ahora en el mundo".

"Antes del partido he escuchado a un fisioterapeuta de la ATP. No lo sabía y no he prestado atención por desconocimiento. El tema es no poner en riesgo a los demás. No me parece ni bien ni mal. Hay un comité de médicos que marcan el protocolo. El torneo no tiene nada que decir. Wimbledon no decide nada, depende del Gobierno británico", añadió.





Por su parte, el extenista y ahora director de la Copa Davis, David Ferrer, se sorprendió ante "la poca información que tenían los tenistas". "Es algo que deberían saber antes de jugar. Estas decisiones no dependen del torneo o del director", reconoció Ferrer, en El Partidazo de COPE.