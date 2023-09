Por qué la marcha de Luis Enrique es lo mejor que le ha podido pasar a un jugador de la Selección Española

Después de la goleada de España a Chipre (6-0), Ferran Torres ha hecho unas declaraciones cuanto menos llamativas en zona mixta. El jugador del Barcelona ha confirmado que "tiene bloqueados a los medios de comunicación", ya que"no le aportan nada" a su carrera profesional. Juanma Castaño le ha quitado hierro al asunto y ha normalizado que una persona no quiera consumir algo, si esto no le aporta para un correcto desarrollo de su vida social y profesional.

Es cierto que la figura de Ferran ha sido muy cuestionada en la Selección Española, por el vínculo familiar que le unía con el exselecionador de España, Luis Enrique. Este debate se alimentó por las titularidades del jugador cuando su estado de forma era peor que el de otros compañeros. A esta situación, se le sumó la llegada de Xavi al banquillo del Barcelona. Desde los primeros partidos del entrenador catalán, a Ferran le costó hacerse con un hueco en los onces titulares del equipo azulgrana y eso ha repercutido directamente en su situación en la Selección, hasta el punto de ser convocado por la lesión de un compañero en el partido contra Georgia y no aparecer en la primera lista.

En El Partidazo, Juanma Castaño ha hecho una reflexión muy interesante: "Veo a Ferran en guerra con él mismo". Y es que no hay que fijarse mucho para notar que algo ha cambiado en el jugador del Barcelona. Su comunicación gestual a la hora de celebrar los goles o su comportamiento frío al hablar con la prensa, parecen indicar que el futbolista está descontento con su situación actual. Julio Maldonado 'Maldini' ha afirmado que no cree que el jugador tenga el nivel para ser titular en el Barcelona y a lo mejor ahí puede estar la clave de su descontento. Paco González ha sido más contundente y ha afirmado que a él, Ferran Torres, le ha desenamorado como jugador de fútbol y que mucho deben de cambiar las cosas para darle la vuelta a su situación futbolística.

El comienzo de esta temporada está siendo diferente para el extremo valenciano. A pesar de no ser titular en ninguno de los partidos de Liga, Ferran ha metido dos goles en tres encuentros con el Barcelona y otros dos con la Selección en 20 minutos. La mala suerte para Ferran es la aparición de un jugador diferente que ocupa su misma demarcación, Lamine Yamal. Parece complicado que cualquiera de sus entrenadores (Xavi y Luis de la Fuente) corte las alas a este jugador de 16 años, que ha tirado abajo las puertas del fútbol español y del club catalán. Quizás la solución para Ferran Torres pase por una salida del Barcelona y por encontrar un club donde pueda volver a acumular minutos y donde pueda volver a disfrutar del fútbol cada fin de semana.

