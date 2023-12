Por qué un Girona campeón de Liga no jugaría en la categoría Star de la Superliga, sino en la Blue

Dentro de todas las dudas y pormenores que Bernd Reichart, CEO de la Superliga, explicó en El Partidazo de COPE sobre el funcionamiento de la nueva competición, hubo un ejemplo que no terminó de convencer a ninguno de los comentaristas del programa ni al propio Juanma Castaño, pese a las ventajas que Reichart le ve a su idea.

Pero ¿qué ocurriría si el Girona se proclama campeón de LaLiga esta temporada y la Superliga se pusiera en marcha la temporada que viene? ¿Podría jugar la categoría 'Star' o estaría condenado a entrar obligatoriamente en la tercera categoría de la competición, bautizada como Blue League? Bernd Reichart defendió que sería mucho mejor que el Girona participase en la Blue League.

Infografía con las tres categorías creadas para los 64 clubes de la Superliga de clubes

Cabe recordar que, con el actual sistema, el de la UEFA, y pese al cambio de formato para la próxima temporada, el Girona (como cualquier campeón de LaLiga española) tendría el derecho a participar en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Los "buenos motivos" por los que el Girona iría a la tercera competición

Para Bernd Reichart, que el Girona jugase la Blue League sería "por buenos motivos". Para el CEO de la Superliga, "creo que es una oportunidad mejor para seguir creciendo tras un año importante e impresionante en su propia Liga. Entraría en el sistema europeo y tendría 14 partidos de ida y vuelta, y no jugaría de septiembre a diciembre, como ha hecho el campeón serbio, el austriaco o el belga".

La idea que quiso transmitir con esta explicación es la de que el Girona, con esta idea, tendría la oportunidad de jugar con otros equipos de su nivel "y podría ir creciendo poco a poco".

Así, si el Girona quisiera jugar en la élite de la Superliga, tendría que ascender primero a la Gold League y, después, a la Star League.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Para Reichart, este sistema es mucho más justo que el que utiliza la UEFA: "Con esto se evita algo de lo que se quejan muchos clubes que dicen que es algo envenenado: que llegues a Champions, te vayas a casa antes de que termine el año y no hayas podido consolidarte como club europeo y poder invertir. Es que ahora puedes llegar a semifinales y la temporada siguiente no jugarlo, ¿esto sirve para crecer?", planteó.

¿Qué equipos participarían en la Star League?

Fue la siguiente pregunta: si equipos como el Girona, manteniéndonos en el supuesto de que ganen LaLiga, no pueden ingresar en la Star League, ¿qué equipos entrarían si la Superliga comenzase de aquí a una o dos temporadas?

Actualmente solo Real Madrid y Barcelona han sido contundentes con un 'sí' claro a la Superliga. Pese a que Reichart confirmó que le han llamado clubes interesados en el proyecto de los que se posicionaron, tiempo atrás, en el lado del 'no'.

Bernd Reichart, CEO de la Superliga, en la entrevista concedida a El Partidazo de COPE

El CEO alemán no aportó nombres propios de clubes. Tan solo se limitó a aludir un ranking elaborado en los méritos deportivos de los últimos años "bajo un criterio transparente". Y aunque "luego subes y bajas, un equipo como el Girona tendría la oportunidad de revalidar su pertenencia a Europa con una buena temporada en Europa".

ESCUCHA LOS ARGUMENTOS QUE DA EL CEO DE LA SUPERLIGA EN EL PARTIDAZO DE COPE SOBRE EL DESTINO DEL GIRONA SI GANASE LALIGA

Audio





Y para quienes piensen que la Superliga es una competición elitista, criticó un aspecto del actual sistema de competición de la Liga de Campeones que la convierte precisamente en elitista: "¿Acaso es normal que un campeón de la liga austriaca tenga que jugar tres rondas para quedarse a las puertas en agosto?".

El ejemplo no gustó en El Partidazo de COPE

Quizás por tradición o porque en España no hay nadie que se opusiera a que el campeón de Liga no tuviese el derecho de jugar en la máxima competición continental de clubes, pero el ejemplo de Bernd Reichart no gustó en El Partidazo de COPE. El argumento se calificó como "tema mejorable" o como "nada convincente".

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ: https://t.co/OSyaGOtQIB