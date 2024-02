La petición de un vecino de Alicante a Juanma Castaño tras hacer cola para ver a Topuria: "¿Me lo consigues?"

La locura con Ilia Topuria sigue en El Partidazo de COPE. Juanma Castaño realiza un programa especial con 'El Matador' el miércoles 28 de febrero desde el Teatro Principal de Alicante. Uno de los oyentes que han hecho cola desde horas intempestivas de la madrugada para conseguir su entrada para el programa le hizo una petición al presentador.

Carlos Herrera habla alto y claro sobre la victoria de Topuria en la UFC: "A diferencia del boxeo…" El luchador ha hecho historia al convertirse en el primer español campeón del mundo en la categoría de peso pluma de la UFC Redacción Herrera en COPEMadrid 19 feb 2024 - 10:30

'El Matador' hizo historia en Los Ángeles el pasado 18 de febrero al convertirse en el primer español en ganar un título de la UFC. El luchador venció a Alexander Volkanovski y levantó el cinturón del peso pluma. Ahora, Ilia Topuria se enfrentará, en una velada especial, a las preguntas de Juanma Castaño, 'El Chef'.

El Teatro Principal de Alicante se quedará pequeño el miércoles para ver en directo El Partidazo de COPE con Ilia Topuria visto lo visto este lunes en la ciudad del Este de España. El hispanogeorgiano vuelve por primera vez a la ciudad que le acogió con tan solo 15 años y a la que tiene tanto cariño después de convertirse en campeón.

¡Este miércoles @Topuriailia estará con el @partidazocope en Alicante!



¡Las entradas se han agotado en minutos!



Hablamos con Rubén, oyente que hizo cola desde las tres de la madrugada para ver a 'El Matador' y Juanma Castaño



— El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 26, 2024

Ese mismo aprecio es el que le quiere devolver Alicante y por eso hubo largas colas desde primera hora de la mañana en la emisora de COPE Alicante, el lugar donde se repartieron las invitaciones para ver el evento del miércoles a las 23.30 horas en el Teatro Principal de la capital alicantina.

La petición de un vecino de Alicante a Juanma Castaño

Rubén es uno de los oyentes que fue a las 03:00 horas con una silla de playa a la puerta de COPE Alicante y este lunes fue protagonista en El Partidazo de COPE. Juanma Castaño quiso saber si habían dormido algo él y los amigos con los que fue a esperar para hacerse con una de las invitaciones para el programa.

"Pues yo creo que el que más ha dormido de mi grupo, haciendo una horita, horita y pico con toda la noche, porque eran tantas las ganas de ir que no había ganas ni de dormir", sentenciaba Rubén en El Partidazo de COPE, que estaba realmente emocionado por hablar con Juanma Castaño en directo.

Pero esa emoción quedó a un lado para tratar de aprovechar la oportunidad que le brindó El Partidazo de COPE: "Teniendo en cuenta que no he dormido, que me he tirado desde las 03:00 horas, sabiendo que tú tienes muchas influencias, porque todos lo sabemos, ¿qué menos que unas entraditas para el Santiago Bernabéu?".

Eso provocó las risas entre los tertulianos de El Partidazo de COPE por el descaro de Rubén. Pero no se quedó ahí: "Ahora quiero ponerte un poquito entre la espada y la pared también. Tienes demasiado poder. Tienes mucha audiencia. Eso ya lo sabes demasiado. A ver si tú puedes comprometerte ahora conmigo para tener una foto con Ilia".

"¿Me lo consigues?"

Juanma Castaño le preguntaba que si él iba a traer algo a cambio y la respuesta de Rubén dejó a los tertulianos aún más en el sitio: "Mi presencia". El presentador reflexionaba que "es básica", porque si no, "no podríamos hacer programas": "Sin los oyentes no podríamos hacer eso".

El Partidazo de COPE visitará el próximo miércoles 28 el Teatro Principal de Alicante para entrevistar a Topuria.

Esta es la representación de uno de los primeros que estaba en la fila para la cita del miércoles a las 23:30 horas. Juanma Castaño señaló que "se abrirán las puertas, yo creo que sobre las 10:30 para que la gente entre y vaya tomando asiento y disfrute del programa". Este miércoles, Ilia Topuria en El Partidazo de COPE.