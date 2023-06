El periodista en el que se fijó Pantomima Full para su parodia del periodismo deportivo: "Un muñeco diabólico"

Todos han hablado de ellos en las últimas horas y este jueves pasaron por 'El Partidazo de COPE'. El dúo cómico 'Pantomima Full' hizo una parodia de esos periodistas deportivos que viven las cosas al máximo y que idolatran a las figuras del deporte como si de héroes se tratase. Al personaje retratado le gusta la radio por "De la Morena, García, Paquito, Lama, Pepe...", es invitado a contar cuáles son sus cinco cosas imprescindibles en la vida y hasta tiene una imagen de los testículos de Rafa Nadal. En el programa les preguntaron por el profesional que habían querido retratar y tanto Rober Bodegas como Alberto Casado son muy claros.

"No tengo nada en contra de los chavales de ahora, los chavales del Twitch", aseguran sobre la nueva competencia haciendo esta parodia. Dejan claro que "no le gusta" y que no se le debe llamar periodismo a eso, que es "entretenimiento". 'Pantomima Full' tiene parodias tan selectas como la que dicta las "cosas esenciales" para ser un buen "canallita fiestero". Son muchas las fórmulas que han retratado en sus publicaciones y contaron algunos secretos sobre ellas en 'El Partidazo de COPE' incluso aunque hace años que comenzaron con este proyecto. Más polémico fue su vídeo sobre las parejas costumbristas. En ese momento les llovieron bastante las críticas por lo comentado. En esta ocasión han recibido el respaldo de 'El Partidazo de COPE'.

Para quien haya vivido en una cueva los últimos años y no los conozca, 'Pantomima Full' es un dúo cómico español formado por Rober Bodegas y Alberto Casado. El formato que les catapultó a la fama es un vídeo de aproximadamente un minuto y medio. En cada entrega, uno de los miembros del dúo parodia a un colectivo o a un perfil determinado. El ciclista, el hipocondriaco, el streamer o el divorciado. En 'El Partidazo de COPE' recordó alguno de los mejores momentos y se centró en la última publicación que ha removido a muchos. El protagonista suelta algunos tópicos típicos de su identidad y un letrero acaba rematando la intervención, ironizando mediante un juego de palabras.

En quién se inspiraron

En esta última parodia también se ríen de la portada de su periódico el día que Iniesta marcó el gol que dio la victoria a España en el Mundial es otra de las cosas que guarda como oro en paño. Como todo el mundo lo recuerda, afirma que ese momento es "nuestro 11S, en el buen sentido", dramatiza. El personaje es invitado a contar cuáles son sus cinco cosas imprescindibles en la vida. La primera de ellas es un pequeño transistor analógico, "el periodismo de verdad". Alberto Casado es el encargado de poner cara a este reflejo exagerado de la profesión que tiene una figura de la que parte, como confiesan en 'El Partidazo de COPE'.

El dúo 'Pantomima Full' es un fenómeno en sí en YouTube con sus vídeos semanales. Alberto Casado y Rober Bodegas son reconocidos por su estilo único y desenfadado. Se han ganado un lugar especial en el corazón del público gracias a su capacidad para crear momentos cómicos. Tienen el superpoder de sintetizar cualquier aspecto de la sociedad en 50 segundos. Sus parodias son muy reales, tiran sobre todo tipo de estereotipos y juegan con el postureo, así como se ríen de las tragedias de su generación con un humor muy suyo.

