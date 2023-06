La periodista Mayka Navarro explica en El Partidazo de COPE su entrevista a Dani Alves en la cárcel

Este miércoles salió publicada una entrevista de la periodista Mayka Navarro a Dani Alves,acusado de agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre. Juanma Castaño entrevista a la periodista, la primera en poder hablar con el futbolista brasileño en la cárcel. Alves ha hablado en exclusiva y durante casi dos horas y, defendiendo su inocencia, ha pedido perdón públicamente a su todavía mujer, Joana Sanz -reconociendo que le gustaría pasar el resto de su vida con la modelo- y ha mandado un mensaje a su presunta víctima, apelando a su conciencia y asegurando que él sí puede decir que tiene la conciencia tranquila.

Mayka quiso contar la cantidad de críticas que ha recibido por parte de la gente: "Es indescriptible la caña que me han dado. Alguien tiene que contar lo que ocurrió ese día en la discoteca y con rigor y la profesionalidad del periodista. Me ha tocado entrevistar a un presunto violador pero la gente me acusa de blanqueo".





Sobre su entrevista, dijo que "ha cambiado su versión en tres ocasiones y lleva cinco meses en la cárcel. Hablé con él durante dos horas a través de una mampara, con un teléfono y un auricular. Me dijo que había entrado con la cabeza muy alta y que su figura de futbolista la había dejado fuera al entrar en la cárcel, pidió que le trataran como a uno más. Sabe que la situación es complicada".

Por último, la periodista de La Vanguardia contó cuánto queda para la celebración del juicio: "El juicio debería ser antes de final de año y no debería durar mucho, por él pero sobretodo, por ella. Se expone a de 10 a 15 años de cárcel".