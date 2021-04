Pepe Domingo Castaño: “Conseguirlo es un homenaje a mi madre. Supongo que seguiré”

Tiempo de Juego y El Partidazo se han convertido en los números 1 absolutos de la radio deportiva española. Un total de 1.655.000 personas siguen cada sábado y domingo, desde el mediodía hasta la madrugada, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño la pasión del mejor deporte. Este dato, un 12% respecto a la medición anterior, les permite consolidarse como líderes absolutos de la radio deportiva y lograr su mejor dato histórico de audiencia.

Además, Juanma Castaño, al frente de El Partidazo de COPE, también se anota el liderazgo de las noches al superar a toda su competencia gracias a sus 753.000 oyentes. Este dato supone un crecimiento del 2% respecto a la oleada anterior. Tanto Tiempo de Juego como El Partidazo se desmarcan y superan a todos sus competidores.

Por ello, Juanma Castaño ha reunido en El Partidazo de COPE a Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama para celebrar un liderato histórico.

Según la 1ª oleada del EGM de 2021, Tiempo de Juego sigue batiendo récords, con 1.655.000 oyentes cada fin de semana (1.547.000 los sábados y 1.762.000 los domingos); 251.000 oyentes más que su competencia.



¡GRACIAS!

“Uno de los grandes días de nuestras vidas”, fueron las primeras palabras de Pepe Domingo Castaño en El Partidazo de COPE.

“A mí me dijo mi madre hace mucho años, no dejes nunca de soñar, que no se te olvide nunca, porque el día que te olvides de soñar, dejarás de vivir. Cuando nos fuimos de la SER que éramos números 1, mi sueño fue lograr en la COPE ser líderes el sábado y el domingo. Se lo dedico a Rosa, mi madre, y a todos los sueños míos y de todo el equipo de Tiempo de Juego".

Contó que nunca duerme el día antes del EGM y que si por la mañana tiene 5 o más llamadas es que han sido líderes. "Si el teléfono tiene más de 5 llamadas es que nos ha ido bien, y había 32 llamadas, y dije ‘hemos sido número 1’. Me quedé emocionado. Siempre digo que los sueños hay que compartirlos y este sueño es de todo el equipo que tanto ha luchado. Enhorabuena”.

"Supongo que sigo"

En el tramo final de la charla, Pepe Domingo no dudó en recalcar que es "feliz". “Es un momento mágico… ¿Eres feliz? Sí, pues a seguir. Supongo que sigo".

Por úlitmo, dio también la noticia de que prepara un nuevo libro. “Voy a sacar un libro pronto. Sobre la vida, sobre el pasado, sobre el presente, sobre la radio, sobre mis aventuras… Saldrá pronto”.

PACO GONZÁLEZ

Por su parte, Paco González destacó que lo primero que hizo en el día fue escribirle un mensaje a Pepe: "Lo has vuelto a hacer".

"Mi EGM es ver contento al equipo, ver feliz a la gente que yo quiero. Hoy es un día especial porque todos los deportes de la COPE han sido líderes. Que salga toda la programación conjunta es motivo de alegría. Bastante nos han aguantado, porque con lo buenos que somos, todavía no nos habían dado el número 1".

MANOLO LAMA

Manolo Lama valoró lo que es poder trabajar con lo que el llama "una familia". "Desde que llegamos hace 10 años y medio estamos los mismos. Somos una auténtica familia".