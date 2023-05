Pepe Bordalás, en El Partidazo de COPE: "Prefiero no opinar sobre la derrota del Barça en Valladolid"

El Getafe logró una victoria importantísima ante el Betis (0-1) en el Benito Villamarín, un triunfo que les saca del descenso en un triple empate a 38 puntos con el Valladolid y con el Cádiz. El técnico azulón, Pepe Bordalás, valoró muy positivamente estos tres puntos en 'El Partidazo de COPE', en el micrófono de Isaac Escalera y en conversación con Juanma Castaño.

"Complicadísimo, es una victoria muy trabajada que se había puesto cuesta arriba con la lesión de Enes Ünal. El equipo ha sabido reponderse ante un grandísimo rival. Es una victoria de mérito", señaló el entrenador del Getafe al micrófono de la Cadena COPE.

Valoró también lo que supone ganar a un equipo como el Betis, sexto clasificado de LaLiga: "Todos conocemos al Betis, es un grandísimo equipo. Como local lo hace más dificil, y con el trascurso de los minutos aparecen los desajustes. Encima, el Betis es un equipo con gol. No nos hemos descompuesto, como llevamos semanas trabajando. El equipo tenía un déficit en el balón parado ofensivo y ha llegado así el gol de Alderete".

Sobre si se había enterado al respecto del empate del Espanyol ante el Atlético de Madrid (3-3), el técnico aseguró que era conocedor del resultado, pero no mencionó la polémica con el gol otorgado. "Me han contado lo del Espanyol, estaba felicitando a los chicos y me lo han comentado. Eso demuestra lo complicado y difícil que va a ser hasta el final", dijo Bordalás.

Un tema puntilloso fue el triunfo que logró el Valladolid ante el Barcelona (3-1) el día anterior. A pregunta de Juanma Castaño, el técnico prefirió "no opinar" ante lo sucedido. "Prefiero no opinar. Esto es fútbol, a veces se dan este tipo de partidos, sumando los puntos que necesitamos llegaremos al objetivo", explicó el técnico del Getafe.

Por último, sobre la lesión de Enes Ünal, afirmó lo obvio: no tiene buena pinta. "No puedo confirmarlo pero los síntomas no nos hacen ser optimistas. Tiene una lesión en la rodilla que no podía jugar, notaba que la rodilla se le iba, nos tememos que sea una lesión importante", concluyó Pepe Bordalás.