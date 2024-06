España se pone guapa para octavos: Las confidencias del peluquero de La Roja

La selección dirigida por Luis De la Fuente se medirá a Georgia este domingo a las 21:00 horas en los octavos de final de la Eurocopa. España llega al partido como clara favorita después de ser primera del Grupo B y como la única selección que ha conseguido ganar los tres encuentros de la primera fase. La Roja también es un fortín atrás y no ha encajado ningún gol.

Enfrente estará un debutante en la competición. Georgia sorprendió derrotando a Portugal y colándose en los octavos como uno de los mejores terceros. España ya dio buena cuenta de los caucásicos en la fase de clasificación ganando allí 1-7 y aquí 3-1. Pero esta vez todo apunta a que la cosa será distinta: Mamardashvili es un titán bajo palos, Kvaratskhelia ha recuperado su mejor versión y Mikautadze es el máximo goleador de la Eurocopa.

Gelsenkirchen (Germany), 26/06/2024.- Khvicha Kvaratskhelia of Georgia celebrates after scoring the 1-0 goal during the UEFA EURO 2024 group F soccer match between Georgia and Portugal, in Gelsenkirchen, Germany, 26 June 2024. (Alemania) EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL





Turno para ponerse guapos

Antes de arrancar la fase clave de la Eurocopa, algunos jugadores acudieron a la peluquería para ultimar detalles y estar preparados para el encuentro, o más bien, el peluquero acudió a su llamada. Exactamente fueron doce jugadores y cuatro miembros del staff los que pasaron por manos de Alejandro Oliva. El peluquero viajó por su cuenta hasta el lugar de la concentración por una razón: "Me llamó Morata".

Para llegar hasta Donaueschingen, Álex contó la aventura del viaje que comenzó a las cinco de la mañana: "He llegado a Múnich y después de tres horas y media de coche para llegar hasta aquí, llevo desde el mediodía cortando el pelo y he terminado hace media hora", explicó en El Partidazo de COPE.

En su defecto, ha habido jugadores como Cucurella "que no querían ni arrimarse a la peluquería". En cambio, los que si se han cortado el pelo ya estaban pensando "que si pasaban a cuartos volverían". Además, Álex se desplazará a Frankfurt para retocar el pelo de Joao Félix antes del enfrentamiento entre Portugal y Eslovenia.

Álex Oliva junto al portugués Joao Félix.



Sin sorpresas

Para aquellos que como Helena Condis esperaban "un cambio de look con crestas o degradados" por parte de alguno de los jugadores, no ha sido estaba vez. Nadie ha arriesgado con una nueva imagen porque "se esperan todos a ganar la Eurocopa para las locuras", confesó Álex Oliva. A la hora de introducir la tijera, lo tiene más fácil con aquellos que ha cortado tanta veces "que al final confían en mí y hago lo que quiero". Con el resto, "me cuesta más llegar a algo en común, pero al final nos entendemos".

El confidente de Morata

Mientras Álex trabaja, los jugadores "se ponen a hablar entre ellos de ciertos temas que a lo mejor no debería escuchar así que me los guardo para mí", afirmó. Y es que el peluquero tiene muy buena relación con futbolistas como Morata del que asegura que "está muy contento y con muchas ganas".

No se aventura a decir nada más porque tiene cláusula de confidencialidad y "ya no solo con él, si no también con alguno más". Aunque con Morata la amistad es mayor e incluso le ha invitado a su boda el próxima 13 de julio, en vísperas de la final. "Le he dicho que si no viene a la boda que por lo menos juegue la final, la gana y me invite al partido", aseguró Álex entre risas.

