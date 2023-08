La pega del sorteo de la Champions League para los equipos españoles: "Dile tú a la gente"

El sorteo de grupos de la edición 2023/24 de la Liga de Campeones de la UEFA se ha llevado a cabo este viernes en el foro Grimaldi de Mónaco. En la gala, además de realizarse dicho sorteo, se han entregado los premios a mejor jugador y mejor jugadora del año y mejor entrenador y mejor entrenadora del año de la UEFA.

Los equipos españoles,hasta cinco participan en esta edición, cosa que sólo había ocurrido en tres ocasiones anteriores, ya conocen los rivales a los que se enfrentarán para tratar de levantar el máximo trofeo continental a nivel de clubes. El sorteo ha sido favorable para ellos, ya que en el camino se han quedado cocos como el Bayern, el Manchester City o el PSG.

Buena suerte para los equipos españoles en la fase de grupos de la Champions Los 5 españoles tendrán grupos asequibles en una ronda que arranca el 19 de septiembre y se cierra el 13 de diciembre. Grupo de la muerte con PSG, Dortmund, Milán y Newcastle.

El Real Madrid, segundo en Liga la temporada pasada, ha acabado en el Grupo C con el Nápoles, el Sparta de Braga y el Unión Berlín. El Barcelona, campeón de LaLiga, se enfrentará con el Porto, el Shaktar Donetsk y el Antwerp en el Grupo H. El Sevilla, campeón de la Europa League, se ha emparejado en el Grupo B con el Arsenal, el PSV Eindhoven y el Lens. El Atlético de Madrid, tercer clasificado en la última campaña, tendrá que luchar contra el Feyenoord, la Lazio y el Celtic en el Grupo E. Por último, la Real Sociedad, cuarto clasificado, se verá las caras con el Benfica, el Inter de Milán y el Salzsburg en el Grupo D.

Así ven los colaboradores de El Partidazo de COPE el sorteo de la Liga de Campeones de este jueves para los cinco equipos españoles que participan en esta edición.

Para Julio Maldonado, el sorteo había ido "bien", aunque quizás "al Sevilla podía haberle tocado un equipo más flojo del segundo bombo", añadía el especialista en fútbol internacional, que se mostraba optimista y satisfecho.

"No me planteo que el Barça no vaya pasar, me parece impensable", sentenciaba el comentarista de COPE. Recordemos que el conjunto azulgrana cayó eliminado en fase de grupos la temporada pasada,

A la hora de preguntarle por el Real Madrid, consideraba que su principial oponente será el Nápoles, al que calificó como un rival "difícil". Pero afirmó que era complicado que "el resto del grupo le disputen la plaza".

Sobre el Atlético de Madrid se mostraba seguro al afirmar que era "el que más suerte ha tenido, le ha tocado el más flojo del bombo 1, el Feyenoord".

Por último, valoraba la buena suerte del equipo donostiarra, la Real Sociedad, que "siendodel bombo 4, la ha tocado un Benfica del bombo 1", concluía el tertuliano.