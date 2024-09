Pedro Martín sentencia sobre la patada de Endrick a Mouriño: "Además, en una zona delicada"

De todas las jugadas que dieron que hablar en el Real Madrid - Deportivo Alavés que se jugó este martes, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga, una de las que más polémica suscitó fue una patada de Endrick a Mouriño que fue sancionada con cartulina amarilla.

CORDONPRESS Carlo Ancelotti habla con Muñiz Ruiz al término del Real Madrid - Alavés

En torno al minuto 80 de partido, Endrick le da una patada, sin balón, a Mouriño a la altura de su entrepierna. El golpeo se produce con la rodilla después de un forcejeo entre ambos, cuando la pelota está ya lejos de los dos jugadores. El árbitro Muñiz Ruiz decide no expulsar al futbolista brasileño del Real Madrid pero le amonesta con amarilla.

La decisión del árbitro enfadó a Luis García Plaza, que se quedó al final del partido discutiendo con Carlo Ancelotti sobre el césped. Después, en la rueda de prensa post-partido, preguntado por ese cara a cara con el técnico del Real Madrid, el entrenador del Alavés dijo que no se había producido "ninguna discusión".

"Él ha dicho que alguna amarilla que vieron no tenía que haber sido amarilla para ellos, y yo le he dicho que la roja no es que parezca roja, por favor: es que es roja. En otras jugadas podéis decir que una amarilla no es... Esta es roja", insistió García Plaza.

"Tenemos que jugar los últimos diez minutos contra diez. Después, a lo mejor, no ganamos, o ellos nos meten otro gol. Da lo mismo, pero tienen que expulsar a ese jugador. No hay más, es que ninguna persona puede decir que no es roja", valoró el técnico alavesista.

EFE Luis García discute con Militao

Luis García habló de la posibilidad del VAR, que el equipo arbitral ni hizo amago de utilizar. "Además, el árbitro puede que no la vea, pero para eso está el VAR. Es roja porque es la intención de pegar. Y ya está. Y reconozco que alguna amarilla que les han sacado a ellos ha sido algo excesiva, es mi opinión. Pero en eso, es roja. Nada más, y lo digo con toda tranquilidad", concluyó.

el análisis de pedro martín

En las imágenes que se vieron tanto en el campo como a través de la televisión, parece que Ancelotti y García Plaza discuten, entre otras cosas, por esa patada que pudo cambiar el final del partido, en el que el Alavés llegó a recortar la distancia desde el 3-0 al 3-2 definitivo.

Para el especialista arbitral de la Cadena COPE, Pedro Martín, "Luis García lo ha explicado perfectamente". Para Pedro, "el árbitro se excedió en algunas cartulinas amarillas para jugadores del Real Madrid y ha perdonado la roja a Endrick".

Juanma Castaño valoró la acción como "algo que no es muy salvaje, pero es una patada sin balón que no viene a cuento". Pedro Martín resaltó que la patada se produjera "en una zona muy sensible, en la entrepierna" de Mouriño.