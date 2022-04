Paula Badosa confiesa a Juanma Castaño en 'El Partidazo' el trofeo que quiere ganar sí o sí en su carrera

La tenista española Paula Badosa ha visitado este lunes los estudios de 'El Partidazo de COPE' para charlar con Juanma Castaño sobre su carrera, su número 2 del mundo, y sobre su participación los próximos días en el Mutua Madrid Open.

En este sentido, la deportista ha explicado qué siente al ser número 2 del mundo: "Es algo que llevaba como objetivo, llevaba semanas cerca y lo tenía en mente. Para mí es un paso muy grande, un sueño cumplido, estar entre las dos mejores del mundo".

También se ha referido a cómo es jugar en la capital de España: "Siempre es presión, pero no solo aquí porque por las expectativas estás muy expuesto. Pero me motiva mucho, me gusta mucho jugar con público, me gusta jugar con fans. Madrid tiene más recuerdos positivos, el año pasado lo compensó, lo recuerdo muy bonito y es donde empezó a ir para arriba mi carrera (...) Viene mi abuela, que es a la primera persona que le escribo cuando acabo los partidos; siempre me ha cuidado muchísimo y es una pieza fundamental en mi vida".

En cuanto a su rutina dentro de las pistas, Paula Badosa ha reconocido en el micrófono de COPE que se sigue poniendo nerviosa antes de pisar una pista de tenis: "Sí, es algo que intento mejorar. Siempre van a estar toda mi carrera. Quizás estoy más nerviosa ahora que antes, eso es importante porque creo que te tiene en un estado de alerta y activo, que hace que rindas. Yo tengo muy mal perder y estoy trabajando mucho porque el resultado no me tiene que definir".

En cuanto a sus objetivos, Paula Badosa ha reconocido que sueña con ganar un Grand Slam cada día, destacando la importancia que tendría para ella levantar la copa de Roland Garros en la tierra batida de París: "Estoy muy muy contenta, muy orgullosa y agradecida por la posición en la que estoy, pero cambiaría todo por tener un Grand Slam; por pedir, un Roland Garros. Es algo muy difícil mentalmente, ganar un torneo implica muchas cosas, como tener suerte. No sé si estoy preparada, pero voy a trabajar para ganar un Grand Slam".

Los números de Paula Badosa

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La española Paula Badosa ya es la segunda en la clasificación mundial de la WTA, por detrás de la polaca Iga Swiatek que sigue acumulando ventaja tras conseguir cuatro torneos de forma consecutiva.

Badosa desbanca a la checa Barbora Krejcikova por solo dos puntos para alcanzar su cenit clasificatorio, en el único cambio que se registra en el top10, en el que permanece en la novena plaza Garbiñe Muguruza, pese a llevar varias semanas sin jugar por una lesión en el hombro. Swiatek tiene 7.181 puntos, por 5.045 de Badosa y 5.043 de Krejcikova. Muguruza acumula 3.070 puntos.

Paula Badosa, durante el torneo ¡en StuttgartCordon Press









Del resto de jugadoras iberoamericanas en el top100, la española Sara Sorribes mantiene el puesto 47 con 1.140 puntos, mientras que Nuria Párrizas gana dos para instalarse en el 52 con 1.075. La colombiana Camila Osorio también gana dos, hasta el 53 con 1.069.