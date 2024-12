Pau Codina Llopis, en El Partidazo de COPE: "Mi seleccionador sería Ranieri porque a De la Fuente le falta ritmo"

Este pasado miércoles la Comisión Electoral de la Federación Española de Fútbol (RFEF) proclamó como candidatos a la presidencia del organismo a a los presidentes de las territoriales de Galicia, Rafael Louzan; Valencia, Salvador Gomar; y Extremadura, Sergio Menchán.

La Comisión Electoral, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 38 y 39 del Reglamento electoral de la RFEF, procedió a la proclamación de las tres candidaturas.

Al mismo tiempo, inadmitió las candidaturas de Miguel Ángel Galán, Benigno Fidalgo Moreiras y Pau Codina Llopis por carecer de los avales exigidos por el artículo 38.1 del Reglamento electoral de la RFEF.

Y este jueves Juanma Castaño, en El Partidazo de COPE, ha hablado con Pau Codina Llopis para conocer de primera mano los motivos que le llevaron a presentarse. "Tengo impugnado el requisito de avales porque es una adulteración de las elecciones. Es posible que las elecciones se realicen sin los avales", empezó explicando.

Y agregaba: "He pedido un pre trámite para poder recabar los avales. Pero la RFEF me contestó con un correo y es algo informal. Impugnaré al resto de candidatos y la contestación que he recibido".

Aunque no es la primera vez que ha intentado presentarse, puesto que en el pasado mes de abril ya lo intentó, pero tampoco presentó avales. Una de las ideas de Pau Codina es la de crear el fútbol mixto con la intención de aumentar la competitividad y el uso de las tácticas. "Podría ser más espectacular", aseguró.

Para finalizar sorprendió dando el nombre de su posible seleccionador. "Creo que Luis de la Fuente le falta ritmo y escogería a alguien como Claudio Ranieri", afirmó.