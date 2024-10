¿Se puede estar con pasamontañas en el interior de un estadio de fútbol?

Mucho ha dado que hablar la imagen de algunos miembros del Frente Atlético hablando, el pasado domingo en el Estadio Metropolitano, con Koke y Giménez pero con pasamontañas u otros objetos que les cubrían total o parcialmente su cara para evitar ser identificados.

CORDONPRESS Varios jugadores del Atlético de Madrid hablan con miembros del Frente Atlético

A partir de aquí, una de las dudas más latentes es si se puede estar o no en un estadio de fútbol con prendas como el pasamontañas, que en este caso dificultan la identidad de quienes lo llevan, teniendo en cuenta que el partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid acababa de ser suspendido por arrojar mecheros que iban dirigidos a Thibaut Courtois desde el sector donde se ubica el 'Frente Atlético'.

Para resolver la cuestión, El Partidazo de COPE contó con Emilio Cortés, Catedrático de Derecho Penal, que puso un ejemplo muy claro para responder a esta cuestión: ¿Se puede ir con un pasamontañas al fútbol, a un restaurante o a un concierto?

Emilio Cortés fue conciso al respecto: "Sí, claro, se puede. Naturalmente, si nadie te obliga". Pero especificó: "Otra cosa es que cometas un delito y se te pueda apreciar un agravante, y precisamente lo lleves por ocultar tu identidad de forma deliberada".

Además, recurrió a una situación cotidiana de nuestro fútbol: "Ahora estamos a finales de verano. Yo no sé en Los Pajaritos en Soria, en el mes de diciembre, si portar un pasamontañas es una cuestión para ocultar algo".

Por ese motivo, y con ese ejemplo encima de la mesa, Cortés cree que esa situación "es algo que no se puede controlar muchas veces por el Derecho. Y entonces nos encontramos en este caso, con un anonimato, y en ese sentido sí que tendría que haber un poco más de valentía en la legislación a la hora de señalar al autor y no al club. El autor, que ya digo, me parece uno de los problemas estructurales de esta problemática", especificó.

"sE TIENDE A CASTIGAR AL CLUB, Y EL AUTOR SE DILUYE"

Una de las noticias de este lunes, la contó Juanma Castaño al comienzo de El Partidazo de COPE: el Atlético de Madrid tiene localizados a sesenta miembros del 'Frente Atlético' que deberían ser expulsadas por ser considerados como más peligrosos.

Según Emilio Cortés, si siguen entrando al Estadio Metropolitano es porque el Atlético de Madrid no se lo impide: "El Atlético no debería tener muchos problemas para echarlos, porque además el club tiene un código interno donde se pone de manifiesto, y lo tienen que asumir todos los socios, que en caso de que sean localizados con alguna conducta violenta, van a tener algún tipo de sanción, incluso ser perpetuamente expulsados de las posibilidades del socio".

Lamenta que, cuando suceden lanzamientos de objetos u otro tipo de incidentes similares, "se tiende a castigar al club, por lo que el autor se diluye físicamente en la masa y, después, administrativamente en el club".

Son acciones muy difíciles de llevar a la vía penal: "Si me estás preguntando si se puede llevar al terreno penal, desgraciadamente habrá que esperar a que el mechero impacte contra la cabeza del portero y entonces sí podríamos hablar de unas lesiones y ahí sí que tendríamos que buscar exactamente al autor y ya no se podría esconder detrás de la masa".

CORDONPRESS Agentes de la Policía Nacional escolta a aficionados del Feyenoord por el centro de Madrid

Con respecto a la actuación policial que se espera dentro de un campo de fútbol, asegura que la actuación de los agentes está por encima de cualquier club por una cuestión de Ley: "La Policía no puede dejar de actuar, cometería un delito. Si la Policía está viendo algo que va contra el orden público, contra la Ley, naturalmente que no tiene que esperar ninguna consigna. A lo mejor la seguridad privada sí, pero desde luego los cuerpos y fuerzas de seguridad, si están contemplando o si están viendo una conducta que es violenta, que es agresiva, o que puede comprometer la integridad física o la salud de las personas, no es que tenga que esperar un mandato del responsable del equipo, es que tiene obligación legal de actuar", finalizó.