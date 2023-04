El partidazo de Vinicius en otra victoria del Real Madrid en Champions, en el Tiempo de Opinión

Hablamos en el Tiempo de Opinión de 'El Partidazo de COPE' del triunfo del Real Madrid ante el Chelsea en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones (2-0), gracias a los goles de Benzema y Asensio. Los blancos, en un gran partido, pudieron llevarse una renta mayor al partido de vuelta que se jugará el próximo martes en Stamford Bridge, pero no pudieron aprovechar más la expulsión de Chilwell, tras la que los ingleses jugaron con diez media hora de partido.





Vinicius, el mejor del partido

Paco González: “Hoy ha hecho 50 carreras. Se cuida, de él no se oye nada de salir ni una vez. Es una exhibición física y se cuida. Me ha parecido súper madura su actitud con la prensa, cuando le han preguntado por el racismo en la sociedad, no le ha dado un palo a Zidane al elogiar a Ancelotti....Me ha sorprendido cómo han estado Kroos y Carvajal; los dos han tenido el nivel de París. Courtois ha sido un 10 también hoy”

Manolo Lama: “Vini recibe y encara, una, dos, tres veces... hasta el 90. Cada vez que le llega la pelota, en el campo se nota cómo le temen los rivales y cómo la grada siente que va a pasar algo. Hoy James no quería ni verle porque le temía. Kroos ha sido el mejor del partido y se nota que no jugó contra el Villarreal. Hoy ha hecho un partido de maestro contra un equipo que se encerraba y le dejaban mucho espacio. Courtois ha tenido dos que podrían haber entrado y las para; Kepa ha tenido dos que podría haber parado, y han entrado”.

Roberto Palomar: “Vinicius es un diablo, ahora mismo es el jugador más peligroso del mundo. Carvajal parece que en LaLiga se pierde y luego llega una cita como esta y se convierte en uno de los mejores laterales de Europa; me sorprende que no sea más regular y más completo; hoy ha hecho un gran partido”

Tomás Guasch: "Hoy el Madrid ha dominado el partido por completo y en todos los sitios; aquí hay mano de entrenador. Hoy han resuelto con nota de equipo"

¿Ha cerrado el Madrid la eliminatoria?

Manolo Lama: “Los jugadores son conscientes pero un 2-0 para el Madrid, que es el Madrid... ¿no crees que no va a marcar en Lonres?, ¿crees que le van a marcar tres y va a marcar?. El Madrid va a ganar en Stamford Bridge”

Siro López: “Es un resultado que te hace ir alerta al partido de vuelta. Con 3-0 puedes ir pensando que está sentenciado”

Tomás Guasch: “Solo una noche negrísima del Madrid te puede llevar a la eliminación, pero esto es fútbol”

Guillermo Uzquiano: “Me ha parecido más buen partido del Madrid que malo del Chelsea, pero creo que el resultado ha sido corto, por lo que ha tirado y jugando con uno más, creo que ha perdido la oportunidad de sentenciar la eliminatoria”

Poli Rincón: "Hoy es el partido más humano del Real Madrid porque han tenido que trabajar y luchar, ha sido un partido muy complicado pero te transmite la sensación de haber sido fácil meterle un 2-0 al Chelsea. Hay equipos como el Barcelona y el Atlético de Madrid que no están aquí. Kroos ha impartido una clase. Me gusta que el Madrid no haya recibido goles porque te tienen que hacer tres. Creo que allí va a ganar y va a juagr mejor"

La renovación de Ancelotti y Asensio

Manolo Lama: "Está dispuesto a seguir por la misma cantidad por la que gana ahora; quiere quedarse. Todo cambia si ganas o no la Champions, porque si la ganas es fácil renovar a jugadores como Kroos o Modric; pero si no ganas, es más fácil echarles"

Juanma Castaño: "No entiendo cómo pueden ponerse en duda el futuro de Ancelotti y Asensio. A los dos les puedes mandar a la ONU representando al Madrid. ¿Cuánto vale un jugador en el mercado como Asensio?, que te mete 14 goles sin ser titular. Es mucho más caro comprar que renovar"

Siro López: "Me tiene desconcertado que estamos en mitad de abril y no se ha anunciado ninguna renovación. ¿Qué pasa con Benzema, Nacho, Asensio, Ceballos...?"

Paco González: "Sospecho que Benzema, Modric y Kroos están cerradas; y los otros creo que no van a seguir, como Ceballos No hay jugadores como Asensio, que asuman la suplencia y luego te marquen; él es el jugador que más goles ha marcado saliendo desde el banquillo".

Uzquiano: "Asensio y Ceballos son suplentes ideales para el Real Madrid, que siendo titulares no han dado la talla; pero ellos querrán jugar más"