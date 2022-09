Paco Jémez, en El Partidazo de COPE: "Todas las críticas van contra Luis Enrique y eso me parece muy injusto"

Luis Enrique está en boca de todos después de este último parón de selecciones. A pesar de haber clasificado a España para la 'Final Four' de la Liga de Naciones, muchas son las voces que dudan del juego de España. Para tratar esta situación, Paco Jémez, entrenador y que compartió vestuario con Luis Enrique, ha estado en El Partidazo de COPE hablando sobre el asturiano. "A Luis Enrique, a lo mejor, se le está mirando con lupa", ha comentado Jémez. "Las críticas, desde fuera, a veces son desmedidas, aunque los entrenadores debemos saber que la crítica es parte de nuestro trabajo", ha dicho.

El exentrenador del Ibiza, que ahora se encuentra sin equipo, ha valorado el actual juego de la Selección. "Yo quiero que me guste España, lo de Suiza y los primeros sesenta minutos ante Portugal, al primero que no le gustaron fue a Luis", ha valorado. "Todas las críticas van contra Luis Enrique y yo he visto a algunos jugadores con muy bajo rendimiento", ha señalado Jémez.

Por último, el exfutbolista ha querido defender a su excompañero de vestuario y actual seleccionador. "Luis Enrique no tiene término medio, o cae muy bien o cae muy mal", ha señalado. "Cuando la crítica se centra solo sobre el seleccionador, me parece muy injusto", ha defendido.