Paco Jémez, en El Partidazo de COPE: "El estilo de juego del Rayo seguirá siendo el mismo en Segunda"

El entrenador del Rayo Vallecano Paco Jémez pasó este jueves por los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' para analizar la que será su segunda temporada en Vallecas en su segunda etapa en el conjunto madrileño. Jémez afronta la temporada con la responsabilidad de tratar de devolver al equipo rayista a Primera.

Un objetivo que el propio Paco considera difícil por la enorme competencia: "Es la mejor Segunda División del mundo y probablemente esta Liga sea mejor que la Primera de muchos países. Creo que no hay ninguna competición de Segunda que tenga la fortaleza que tiene la española. El 80% de los equipos tiene nivel para estar en Primera, hay una igualdad tremenda", comentó.

En la parrilla de salida, Jémez coloca a los recién descendidos entre los grandes favoritos al ascenso: " Es evidente que los equipos que acaban de bajar de Primera tienen que tener ese objetivo. Tienen potencial, sumando lo que tenían de Primera y lo que puedan encontrar en Segunda para armar un proyecto para subir. Nuestro objetivo y el del Huesca y el Girona debe ser ese. Luego a lo mejor hay sorpresas y las cosas cambian", aseguró.

Lo que el canario tiene claro es que seguirá prevaleciendo su estilo de juego en Segunda: "No es necesario que cambien las ideas. Es fútbol, grandes campos. Esta es una división de alta categoría. Cada uno va a ver lo que tiene en su plantilla y adaptar nuestro estilo. Vamos a tener una plantilla de calidad, sumando los jugadores de Primera y los buenos refuerzos que estamos haciendo. Nunca sabes qué forma es la mejor, la clave es ser honrado y humilde", dijo.

En cuanto al VAR, Jémez no termina de estar convencido con el sistema: "Yo siempre he dicho que el VAR, sin quitar sus cosas buenas, no me termina de gustar. En algunos casos, hace mucha justicia pero cuando se mete la pata con el VAR, todo el mundo puede pensar cualquier cosa. No me termina de convencer. El error es algo intrínseco en el fútbol y se le ha quitado chispa y responsabilidad a los árbitros", analizó.