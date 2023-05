Paco González responde si es un fin de ciclo la eliminación del Real Madrid en Champions: "Están condenados"

Pep Guardiola desactivó cualquier épica que el Real Madrid acostumbra a exhibir en la Champions League y le endosó una goleada histórica en el Etihad Stadium. El Manchester City fue muy superior al Real Madrid en el encuentro de hoy. Courtois evitó una goleada mayor de los ingleses con paradas de mérito. Haaland no ha conseguido marcar en un partido donde Bernardo Silva fue el jugador más destacado. Pero en 'El Partidazo de COPE' se puso la lupa sobre lo que puede venir a partir de ahora en el club de Chamartín.

Falló todo en el campeón, como se pudo escuchar en el análisis exhaustivo que hicieron los tertulianos de este miércoles en el programa que presenta Juanma Castaño. Esto ya ha puesto en la picota a Carlo Ancelotti. Tras el encuentro, el técnico italiano negó rotundamente que corra peligro su futuro como técnico del cuadro blanco más allá del 0-4 y del interés de Brasil para tenerlo como entrenador de su selección. "Nadie duda porque el presidente ha sido claro hace 15 días", aseguró el transalpino, al que se le señaló por el global de la temporada.

La plantilla cerró filas en boca de Luka Modric: "El míster merece seguir, no tengo ninguna duda. Desde que ha llegado en su segunda etapa ha ganado todos los títulos (...) Es futbol, pero creo que en Copa y Champions lo hemos hecho muy bien hasta el día de hoy. Por eso, para mí, no hay ninguna duda sobre su continuidad. Lo merece por todo lo que hace y ha hecho, lo que aporta al equipo con su experiencia. Por esta derrota no hay que hacer ningún drama". Pero no solo se puso el nombre de Ancelotti en esto que algunos denominan como "fin de ciclo", unas palabras que se escucharon en 'El Partidazo de COPE'.

¿Es un fin de ciclo esta eliminación de la Champions League del Real Madrid?

El Real Madrid, que renunció muy pronto a la Liga, cerrará la temporada con la Copa del Rey, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. La forma en la que sucedió la eliminación de la Champions League puede ser dolorosa y podría hacer que ese bagaje sea calificado de peor manera. Es por lo que se señala a varias figuras como Toni Kroos y Luka Modric. Con su renovación en el aire, este puede ser su último gran baile, como se puso en duda en 'El Partidazo de COPE'. Lo mismo sucede con aquellos futbolistas que acaban contrato como Marco Asensio o Dani Ceballos.

También se puso el foco en el delantero. Se busca un '9' que alterne con Karim Benzema, muy desaparecido durante la eliminatoria. Mientras tanto, el único nombre grande que se ha puesto encima de la mesa para este verano es el de Jude Bellingham. El actual futbolista del Borussia Dortmund es uno de los jugadores de moda, seguido por media Europa. Sin embargo, en la recta final por hacerse con sus servicios quedan cada vez menos equipos. Se atisba un verano de muchos rumores en las oficinas del Santiago Bernabéu.

