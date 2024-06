Paco González desvela el jugador que De la Fuente considera imprescindible en España: "Con las piernas rotas"

No cabe duda, tras escuchar Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE de este jueves, de que el juego de la Selección española frente a Italia en la fase de grupos de la Eurocopa 2024 ha insuflado cierto 'subidón' en todos los aficionados.

Ni tan siquiera el seleccionador Luis de la Fuente ha podido escapar de la euforia que ha provocado el duelo de esta segunda jornada: "Estoy orgulloso por el resultado, por ganar al último campeón de Europa, una grandísima selección, por la manera de ganar y por todo lo que se ha ofrecido. Los rivales serán más competitivos en eliminatorias y es muy difícil según te van conociendo, pero estoy convencido de que no hay ninguna selección superior a nosotros", sentenció el entrenador.

Luis de la Fuente charla con Nico Williams durante el España - Italia de la Eurocopa 2024. EFE

"Es el mejor partido de los 17 que he dirigido también por el marco, por la repercusión. Ya habíamos jugado ante Italia en la Nations League pero hoy ha sido más completo. No me canso de reivindicar el fútbol español porque es el mejor del mundo interpretando muchas acciones del juego", comentó presumiendo de Selección.

Nico Williams, MVP del España - Italia

Durante el 'Tiempo de Opinión' de El Partidazo de COPE, no fue fácil definir un solo 'MVP' en el partido, dado que jugadores como Nico Williams, Fabián Ruiz o Cucurella rayaron un nivel excelente.

Al final, la UEFA le concedió el galardón individual al extremo Nico Williams: "Me he encontrado increíble. Al final, mis compañeros me dan todas las facilidades para ese uno para uno, que es mi fuerte. Al final, cuando te vas la primera, tienes más confianza y me ha salido todo muy bien hoy", declaró el jugador, que metió el centro que después tocó en la cabeza de Morata y terminó con el gol en propia meta de los italianos, el único gol del partido.

Los jugadores de la selección española celebran el gol de la victoria contra Italia.EFE

El imprescindible para Luis de la Fuente

Dentro de que Luis de la Fuente cuenta con una Selección española muy joven, en la que han debutado varios jugadores, y que antes de la Eurocopa se la discutía si sería capaz de enganchar o no en la Eurocopa, el caso es que para el seleccionador hay un futbolista al que considera imprescindible.

La información la contó Paco González en El Partidazo de COPE, junto a Juanma Castaño, donde comentó una observación que le hizo De la Fuente al poco de ser nombrado nuevo seleccionador.

"Supe que hubo un jugador que no iba a volver con la Selección, porque le parecía que era un poco 'divo'", comentó González, que aclaró, sin concretar el nombre, que "no se trata de Isco o de Sergio Ramos, ni nada de eso. No es uno de los clásicos... y es muy bueno".

Oyarzabal cae ante un defensa durante el España - Italia. EFE

Y esa misma conversación, le permitió a Paco González saber que "Oyarzabal iba a ir con España aunque le amputaran las dos piernas porque debe de ser un tío que hace grupo que flipas".

Al final, la unión y el grupo son fundamentales en los éxitos de la Selección Española. Pedro Martín destacó que "el ambiente" que encuentra en el grupo que dirige actualmente Luis de la Fuente "me recuerda al de 2008, en el sentido de que era una selección fresca e imperfecta". Aquella Selección levantó la Eurocopa de 2008 con Luis Aragonés.