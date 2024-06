El dato de Pedro Martín que ilusiona en la Eurocopa tras el triunfo de España ante Italia: "Ese tufillo"

Julio Maldonado 'Maldini' y Pedro Martín se encargaron de destacar algunas de las claves del triunfo de España frente a Italia en la fase de grupos de la Eurocopa 2024 por un gol a cero. Los datos invitan a pensar que la tendencia ya está consolidada: España es mejor que Italia.

No solo porque España haya logrado este jueves rubricar un partido brillante en muchos aspectos, sino dominante ante una Italia que dista muchísimo de la todopoderosa 'azurra' de hace apenas dos o tres décadas.

España ya pierde menos ante Italia. Hasta 1994, según los datos de Pedro Martín, en Tiempo de Juego, España había ganado solamente seis de los 23 partidos disputados frente a Italia. Y en los últimos 18 partidos, desde 1998, España ha sido capaz de ganar ocho y empatar otros ocho: tan solo dos derrotas ante los italianos en los últimos 26 años.

Récord de paradas de Donarumma

Uno de los números en los que España 'arrasó' frente a Italia estuvo en los tiros a puerta.

La selección española lanzó 20 remates durante el partido de este jueves contra Italia en la Eurocopa 2024, ocho de ellos a la portería de Gianluigi Donnarumma, que firmó su récord de paradas con su selección.



Internacional en 64 ocasiones, con 50 goles en contra, nunca en ese recorrido había necesitado intervenir tanto contra un rival. Su mejor marca en ese sentido estaba fijada en seis, hasta el encuentro de la segunda jornada del grupo B del torneo en Gelsenkirchen.



Donnarumma debutó con Italia el 1 de septiembre de 2016 con una derrota con Francia.

De hecho, precisamente Álvaro Morata destacó el sensacional papel del portero italiano en el partido. Morata lamentó la falta de puntería, pero se quedó con todo lo positivo de la gran imagen dejada por la selección española: "Son tres puntos y pasamos a la siguiente fase. Antes de la Eurocopa lo habríamos firmado. Somos bastante exigentes, hemos tenido ocasiones claras, pero su portero ha hecho paradas increíbles. Somos gran equipo, asfixiamos al rival arriba y hacemos que sea difícil jugar contra nosotros", destacó en declaraciones a RTVE.

Las causas del bajón de Italia

'Maldini' dedicó parte del análisis posterior al partido, en Tiempo de Juego, a poner de relieve los problemas de Italia a día de hoy: "Italia tiene buenos jugadores pero no tienen mega estrellas mundiales. Chiesa pudo serlo pero atravesó una larga lesión. Barella me gusta, pero no lo ficharía el Real Madrid o el Barça para ganar la Champions", analizó el especialista en fútbol internacional.

Además, "hoy Italia se ha enfrentado a una apisonadora", añadió.

Al hilo de ese análisis, el propio 'Maldini' junto a Pedro Martín evocaron una España no muy lejana en el tiempo y que parece tener cierta semejanza a la que hoy ha sentenciado, a falta de la última jornada de la fase de grupos, el primer puesto en la clasificación para los octavos de final.

"La sensación que nos queda", prosiguió 'Maldini', "es la de la España que ganó los tres títulos, en el sentido de que es similar en cuanto a la superioridad de España sobre una selección grande como Italia".

Pedro Martín concretó que la Selección que dirige Luis de la Fuente recuerda mucho a la de 2008, "la que ganó la Eurocopa con Luis Aragonés. Era un ambiente similar porque era una selección jóven e imperfecta. Y esta España tiene el 'tufillo' de aquella".

España enlaza por primera vez 6 partidos sin perder con Italia (4 victorias y 2 empates).



España empieza a ser la bestia negra de Italia.



Selecciones ante las que Italia ha sufrido más derrotas:

14 España (41 partidos)

13 Austria (39 partidos) — Pedro Martin (@pedritonumeros) June 20, 2024

Pedro Martín recalcó ese dato después, en El Partidazo de COPE, donde Juanma Castaño compartió esas sensaciones con un ligero matiz: "Es muy pronto para decirlo pero desde hoy hay mucha más gente enchufada a esta Seleeccioón, entre los que me encuentro yo, levanto la mano", reconoció el periodista asturiano.