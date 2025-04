La contundente crítica de Gonzalo Miró con la eliminación del Atlético en la Copa del Rey: "Deplorable"

Atlético de Madrid y Barcelona se medían este miércoles en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. El partido de ida finalizó 4-4 y el Metropolitano iba a decidir cuál de los dos equipos se enfrentaría al Real Madrid en la gran final del próximo 26 de abril.

PSNEWZ/SIPA / Cordon Press Julián Álvarez intenta robar un balón a Pau Cubarsí.

Y Simeone, para intentar llegar a la gran cita de La Cartuja, apostó por un once de gala en el que la única ausencia era la de Jan Oblak en la portería. Hansi Flick, por su parte, repitió el equipo titular de la ida a excepción de Fermín, que jugó sustituyendo a Dani Olmo.

FERRÁN TORRES LLEVA AL BARCELONA A LA FINAL DE LA CARTUJA

El inicio del partido fue eléctrico. Primero, Lamine Yamal pudo abrir el marcador tras realizar una gran jugada individual. El joven jugador del Barça hizo una gran acción individual por la banda derecha, centró y en la línea de gol apareció Giménez para salvar el gol despejando el balón antes de que un futbolista azulgrana lograra rematar.

Y posteriormente, el Atlético estuvo a punto de quedarse con diez jugadores por una dura entrada de Azpilicueta sobre Raphinha. Munuera Montero recibió la llamada del VAR, acudió el monitor y mantuvo firme su decisión de amonestar al defensor rojiblanco con una cartulina amarilla.

EFE Íñigo Martínez recrimina a Azpilicueta la entrada a Raphinha

Tras ese pequeño parón, Lamine Yamal probó suerte con su clásico disparo de rosca al palo largo, pero la pelota salió lamiendo el palo derecho de la portería defendida por Musso. Los minutos pasaban, el Barcelona rondaba el gol y el Atlético parecía asustado. Y así fue como llegó el 0-1 antes de la media hora de encuentro. Ferran Torres fue el autor del gol, que aprovechó un maravilloso pase al espacio de Lamine Yamal para batir a Musso con un tiro raso y cruzado.

El tanto noqueó a los pupilos de Simeone. El técnico argentino ordenó a sus jugadores tranquilidad y, pese a ir perdiendo, durmieron el partido con el objetivo de llegar al descanso con ese 0-1. El ambiente se fue caldeando y los jugadores de los dos equipos se marcharon a los vestuarios protestando al colegiado varias de sus decisiones.

Tras el descanso, Simeone decidió mover el banquillo buscando una reacción. El argentino dejó en el banquillo a Azpilicueta, Reinildo y Giuliano y dio entrada a Galán, Lenglet y Sorloth. El delantero noruego fue el más activo de los tres y pudo empatar el partido en varias ocasiones, pero la más clara fue un mano a mano que Szczesny detuvo con una gran parada.

EFE Los futbolistas del Barcelona celebran la clasificación para la final de la Copa del Rey.

El Atlético siguió apretando, encerró al Barcelona en su campo; pero no logró ni tan siquiera disparar a la portería azulgrana en una segunda parte en la que no pasó gran cosa sobre el terreno de juego.

LA CONTUNDENTE CRÍTICA DE GONZALO MIRÓ

Juanma Castaño fue preguntando uno a uno a los tertulianos de El Partidazo de COPE por el partido y el más contundente con su opinión, sin lugar a dudas, fue Gonzalo Miró. "Sinceramente, esperaba bastante más y yo estoy tremendamente decepcionado por cómo hemos caído eliminados", empezaba explicando.

900/Cordon Press Los jugadores del Atlético de Madrid saludan a los aficionados tras la eliminación en Copa del Rey.

Y agregaba: "El primer tiempo del Atlético de Madrid ha sido deplorable y no sé cómo se puede salir en tu casa en una semifinal de Copa del Rey a verlas venir o a defender".

La crítica de Gonzalo Miró iba más allá e incluso señala tanto a Simeone como a los futbolistas. "Creo que el once que ha puesto 'el Cholo' ha sido un completo error y los jugadores no se han enterado absolutamente de nada. Y la prueba es que ha cambiado tres o cuatro veces el sistema en 40 minutos y los cambios que ha hecho en el descanso".

El colaborador quiso ver algún punto positivo y señaló la mejoría en la segunda parte del equipo, algo que no fue suficiente. "Ha sido un poco mejor porque era difícil que fuera peor, pero más por ímpetu que por el planteamiento", señalaba.

Para finalizar, Gonzalo Miró dejó una reflexión muy llamativa. "Esperaba bastante más del Atlético de Madrid. E insisto, a mí no me preocupa tanto caer sino cómo caes. Y a mí no me ha gustado ser eliminado como hoy. Y, además, creo que el Atlético de Madrid no ha tenido la posibilidad de ganar en ningún momento el partido".

