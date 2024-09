Paco González, contundente con la falta de Endrick: "Intento de agresión"

En 'El Partidazo de COPE' se ha analizado la victoria del Real Madrid ante el Alavés. Todos, incluido Ancelotti, que sacó al campo a Jesús Vallejo y a punto estuvo de premiar a un canterano, sintieron que por primera vez en la temporada el Real Madrid sentenciaba un partido en el primer acto. Guardó fuerzas para un derbi que ya encara con dos días más de descanso que el Atlético de Madrid.

En su mejor momento del curso con cinco triunfos consecutivos, dejando en el olvido un arranque irregular. Mejorando sensaciones en cuanto sus estrellas adquieren un buen tono físico, manteniendo una pegada que, al fin, salió a relucir desde el inicio. Aunque, finalmente el club blanco tuvo que pedir la hora, porque el Alavés terminó marcando dos goles en los últimos minutos.

EFE Luis García discute con Militao

Cuando se intuía el cuarto gol del Real Madrid, Rebbach avisó del cambio de guion. Estrelló en la cara interna del poste un derechazo que fue un aviso. Aunque nadie seguía sin verlo. Tampoco Ancelotti, que concedió lo que pedía la grada y sacó a Vallejo.

Primero un fallo grave de Lucas Vázquez lo mandó a la red con un gran disparo Protesoni en el 85 y tan solo dos minutos después, la mala marca de Vallejo al pase picado de Protesoni, la aprovechó Kike García para cruzar su disparo a la red. Nadie daba crédito a lo que estaba pasando. Courtois menos. En pleno nerviosismo Endrick pudo sentenciar a la carrera pero se topó con Sivera y el renacido Alavés lo buscó hasta el último segundo del añadido pero 'murió' con un cabezazo cerca del poste de Conechny. Ancelotti aprendió una lección en un día de celebración.

LUIS GARCÍA plaza, INDIGNADO

"La roja de Endrick no es que lo parezca, es que es roja. Tendríamos que haber jugado los últimos 10 minutos contra 10. A lo mejor no ganamos y no remontamos, pero tendríamos que jugar los últimos 10 minutos contra 10. Ninguna persona puede decir que no es roja. Es roja, es la intención de pegar", explicó Luis García, técnico del Alavés en la rueda de prensa postpartido.

"Es roja y ya está. Todo el mundo lo ve. ¿Por qué no va al VAR? No lo sé, preguntadle a ellos", continuó diciendo Luis García. Además, el entrenador del Alavés, también explicó su tensa conversación con Ancelotti: "No ha habido discusión ninguna. Carlo es un fenómeno. Él ha dicho que una amarilla no se la tenían que haber sacado y yo le he dicho que la roja era clara. Igual alguna tarjeta amarilla al Madrid ha sido excesiva, pero la roja no tiene discusión".

paco gonzález

En 'El Partidazo de COPE' se ha analizado esa acción en la Endrick únicamente ha recibido una amarilla, en vez de una roja como pedía Luis García Plaza en la rueda de prensa posterior al partido. Paco González, director de 'Tiempo de Juego' también cree que es "roja", porque "es una agresión o intento de agresión". Además, apuntillaba que "le da con el muslo más que con la rodilla, que sería todavía más doloroso y más… Pero que es un amago o intento de agresión y por lo tanto es roja".

La jugada en la que el Deportivo Alavés pide la expulsión de Endrick

"Ahí lo que le condena a Endrick es que no hay balón de por medio. Eso es lo que le condena. No puede justificar porque suelta la pierna así y por tanto…", comentó Manolo Lama, narrador del Real Madrid. Por otro lado, Lama apoyó la opinión de Paco González y sobre la roja no sacada y alegó "que si se lo dice el del VAR es roja".