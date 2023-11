Paco González busca culpable de la eliminación del Sevilla: "Abre la hecatombe y no han sabido"

El Sevilla cayó eliminado este miércoles de la Liga de Campeones. Es una de las malas noticias de la temporada para el fútbol español.

Durante el 2-0 frente al PSV, el equipo dependía de sí mismo para avanzar a octavos de final. Con la remontada del equipo holandés tras la expulsión de Ocampos por doble amarilla, el Sevilla se queda fuera de la máxima competición continental y se jugará en la última jornada de la fase de grupos la posibilidad de competir por la Europa League. Deberán ganar al Lens a domicilio dentro de dos semanas.

Se buscan culpables: Pepe Castro exime a Diego Alonso

El presidente del Sevilla, Pepe Castro, aseguró tras la derrota que el entrenador uruguayo Diego Alonso "no está en duda".

Diego Alonso charla con Ocampos en el banquillo, durante el Sevilla - PSV.



Pese a que el técnico suramericano no ha servido hasta ahora de revulsivo ni en LaLiga ni en la 'Champions' desde que sustituyó el pasado octubre a José Luis Mendilibar, el dirigente sevillista dijo a Movistar que creen que "es un buen entrenador que está haciendo bien las cosas", aunque puntualizó que el equipo no tiene "suerte ni acierto".



"Si algún jugador, por lo que sea, no ha tenido su día, otro día estará mejor. Ahora mismo estamos todos muy enfadados, muy cabreados, como es lógico que estemos todos, pero hay que echarla al suelo, trabajar y seguir", subrayó Castro.



La afición sevillista volvió este miércoles a salir muy enfadada del estadio y ya antes del partido, como en la fase final del mismo y luego posteriormente en los aledaños del Sánchez-Pizjuán, mostró su disconformidad con la gestión de los dirigentes del club.

El Partidazo de COPE busca culpables

Juanma Castaño, Paco González, José Manuel Oliva y Víctor Fernández analizaron ya no solo la derrota de esta noche, sino qué ha sucedido en los últimos meses para llegar a este punto, en el que el equipo ha perdido toda opción de seguir en la Liga de Campeones y se encuentra 15º clasificado en LaLiga, tan solo cuatro puntos por encima del descenso.

Tiempo de Opinión, en El Partidazo de COPE

Una de las grandes preguntas la lanzó el director de El Partidazo, Juanma Castaño: "¿Es Ocampos culpable?" Y dentro de los varios 'noes', hubo dos síes contundentes: el de Fernando Evangelio y el de Roberto Palomar, que le puso culpable "al 80%": "es que cambia radicalmente el partido".

Paco González también se 'mojó': "Abre la puerta a la hecatombe", pero no fue el único juzgado: "No supieron parar el partido".

¿Ocampos, culpable? Escucha el debate en torno a la hecatombe del Sevilla en El Partidazo de COPE

José Manuel Oliva prefiere levantar la vista y buscar en la línea del tiempo. El narrador de los partidos del Sevilla en Tiempo de Juego cree que la eliminación "no es fruto de la casualidad. Ocampos tiene mucha responsabilidad, pero el manejo de los últimos 25 minutos se le puede achacar al entrenador. Pero esto es un petardo".

Sergio Ramos, con gesto de decepción, tras la eliminación del Sevilla de la Liga de Campeones.





"Nada es fruto de la casualidad: es un cúmulo de malas decisiones desde el verano, y los dirigentes ya no saben ni qué hacer. Seguramente los dirigentes estén pensando en buscar un entrenador porque con el ambiente del Sánchez Pizjuán, los gritos contra el palco. Si el domingo llega el Villarreal con Marcelino y el Sevilla pierde, ¿cómo se presentan en la Junta de Accionistas defendiendo a Diego Alonso?", se preguntó.

Víctor Fernández señaló al entrenador: "No es la primera vez en la historia del fútbol que a un equipo le expulsan un jugador y aguanta un resultado. Tú preguntas a los 30.000 sevillistas presentes en el estadio y solo a una persona se le ocurre sacar a Rafa Mir, Jordán y Nianzou: Diego Alonso. Esos jugadores están fuera, no están metidos. No existe ninguna posibilidad de ganar el partido".

