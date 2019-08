Orlando Ortega, en El Partidazo de COPE: "Lo de Glasgow fue un calentón, nunca me he querido retirar"

Orlando Ortega, subcampeón olímpico de 110 vallas en Río de Janeiro 2016, pasó este martes por los microfónos de 'El Partidazo de COPE' para analizar sus próximos retos deportivos, en primer lugar la Copa de Europa, seguirá con el Mundial y justo dentro de un año para él los Juegos Olímpicos de Tokio.

En cuanto a su estado de forma, Ortega reconoce que se encuentra en uno de sus mejores momentos: "Físicamente me encuentro muy bien. Estoy en muy buen estado de forma, muy contento conmigo mismo, tranquilo y con mucha confianza en mí mismo", afirmó.

Un estado de forma que le hace ser optimista de cara al próximo Europeo de Naciones: "Es una gran noticia para mí poder llegar a una competición como esta en este estado y esta tranquilidad. Los entrenamientos están siendo muy buenos y estoy con la máxima ilusión para que lleguen las competiciones y poder luchar por lo máximo", aseguró.

Sobre el Europeo de Glasgow, en el que finalizó cuarto, el hispano-cubano lo considera un tropiezo muy duro del que se ha repuesto:"Te soy sincero, son momentos difíciles que pueden sucederte a lo largo de la vida tanto en la deportiva como en la personal, en la que no encuentras bien, en la que te encuentras cerrado", comentó.

Una situación que le hizo atravesar uno de los peores momentos de su carrera: "Fueron momentos de mucha tensión, de muchas energías encontradas y quizás mis palabras no fueron las mejores porque fueron dubitativas y la gente interpretó lo que quiso", analizó.

Ortega reconoce que aquellas palabras sobre su retirada fueron un error muy grave: "El atletismo es mi trabajo, es mi vida y lo que más amo. Soy feliz llegando al estadio, entrenando, corriendo, compitiendo. Son 12 años ya como profesional, he sido muy feliz y he podido aprender mucho. Nunca se me ha pasado por la cabeza el renunciar o retirarme. Eran momentos de tensión y tristeza y nunca debí decir eso. Fue un calentón en toda regla", dijo.

Un resultado que le hizo cambiar sus hábitos deportivos, cambió hasta de entrenador. Ahora se entrena a las órdenes del griego Antonis Giannoulakis, con el que entrena en Chipre: "Después de lo sucedido pude conocer a este entrenador, él es griego pero lleva muchos años viviendo en Chipre. Pude empezar a entrenar con él y con su grupo y estoy muy contento. Aún así, sigo viviendo en Valencia, allí está mi casa y mi ciudad pero sí que es cierto que ahora paso la mayor parte del tiempo en Chipre", comentó.

Un cambio deportivo que ha propiciado una mejor notable de sus resultados, sobre todo en la Diamond League: "Los resultados están siendo muy buenos y estoy muy contento por ello. Confío en mi entrenador, sus métodos y lo que me dice. Cree que lo mejor está por venir y que todavía no he alcanzado mi top, yo también lo creo. Estamos todavía trabajando mucho y conseguiremos estar al 100% para el Mundial", reconoció

El objetivo a corto plazo para Ortega es el Mundial de Doha pero mirando de reojo Tokio: "Soy de los que prefiere ir paso a paso y ahora mismo mi ambición es el Mundial. Sin obviar los Juegos, que son el camino hacia las estrellas. Los Juegos lo son todo. Pero ahora mismo mi objetivo es el Mundial y poder luchar por el oro en Doha. Me gusta pelear hasta el final y así lo haré", afirmó.

Si logra el billete a Tokio, serían los terceros Juegos para Orlando y el hispano-cubano no se plantearía otro objetivo que la medalla de oro: "En los Juegos, serán mis terceros y mis segundos con España. Si llego a la final, que creo que es un objetivo factible porque confío en mí y en mi entrenador, sería mi tercera final y ya sólo me valdría el oro", concluyó.