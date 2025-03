La opinión de Juanma Castaño sobre Unai Simón y su rifirrafe con un periodista: "Se le faltó el respeto"

Este martes, durante la rueda de prensa de Unai Simón con la Selección Española se negó a responder a una pregunta del periodista Fernando Burgos. "Fernando, con todos los respetos a los compañeros y demás, después de lo que pasó con nosotros en la Eurocopa, no voy a responderte a ninguna pregunta”, le respondió el portero.

Para entender esta situación, hay que remontarse a la Eurocopa del verano pasado después del partido contra Alemania. "Nunca habíamos ganado a un anfitrión, encima en su casa y encima con un futbol que no sé si esperabais, con una suciedad terrible", le le dijo el periodista.

"¿Una suciedad terrible?", le replicó Simón. A lo que periodista le contestó con un tono elevado: "Es lo que opino yo porque han tenido nueve amarillas, han lesionado a Pedri..."

"Ah, ¿ellos o nosotros?", le repreguntó el futbolista. En ese momento, Fernando Burgos, replicó: "¿Yo he dicho algo de ti, he dicho algo de vosotros? ¿Crees que yo puedo decir que España ha hecho un fútbol sucio?".

"Me sorprende hasta que lo digas de ellos. No creo que hayan jugado sucio, creo que nosotros no paramos el juego en un momento en el que Kroos tiene problemas y, más adelante, nosotros tiramos el balón fuera porque Nacho tenía problemas y Kroos nos lo devuelve. Es un ejemplo de lo que es Toni y de lo que es Alemania. Creo que son palabras muy duras decir que ha sido un partido sucio", terminó diciendo el guardameta del Athletic.

Fue por esta situación por la que Unai Simón no ha querido responder a la pregunta del jugador de la Selección Española: "Fernando, con todos los respetos a los compañeros y demás, después de lo que pasó con nosotros en la Eurocopa, no voy a responderte a ninguna pregunta", ha contestado el guardameta del Athletic Club, titular habitual de la selección, tras una larga pregunta del periodista.

la opinión de juanma castaño

Tras este hecho, en 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño reflexionó sobre los comportamientos que tiene algunas veces la prensa: "Yo prefiero que todos los jugadores respondan a las preguntas de la prensa, pero entiendo que la prensa tampoco tenemos comportamientos ejemplares en todas nuestras actuaciones. Si no tenemos comportamientos ejemplares, tenemos que acarrear con algunas consecuencias, y si las consecuencias son educadas, como las que hoy ha tenido Unai Simón, pues no queda otra más que aceptarlas".

"Una cosa es que Unai Simón falte al respeto desde la tribuna y diga cualquier cosa, y otra cosa es que diga con todo el respeto del mundo que por lo que pasó en la Eurocopa no te voy a responder", continuó diciendo. Además, aseguró que el jugador "no está obligado a responder si interpreta que antes se ha visto maltratado o se le ha faltado al respeto".

iñigo martínez y la selección

Por otro lado, el director de 'El Partidazo de COPE' también analizó el momento por el que está pasando Iñigo Martínez y las críticas que está recibiendo por no ir con la Selección Española por lesión después de ser convocado.

"Decía Unai Simón que se le falta al respeto a Íñigo Martínez porque sospecha. Yo no estoy de acuerdo en eso. En eso tenemos puntos de vista distintos. No creo que sea una falta de respeto. Yo creo que la gente que dice lo de Íñigo Martínez, los que yo conozco, están basados en más asuntos relacionados con la edad, con el momento profesional que con cualquier otra historia", explicó.

Además, afirmó que el domingo pasado "tenía algunas informaciones". A pesar de esto, escribió al jugador para "tratar de contrastar la información y no he tenido respuesta. Me gustaría tenerla y espero tenerla para tener su punto de vista".

