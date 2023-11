La opinión de Juanma Castaño sobre la agresión de Fede Valverde a Baena: "Si tú te crees..."

El pasado 8 de abril, Real Madrid y Villarreal se enfrentaron en el Santiago Bernabéu en un partido que acabó con victoria por 2-3 de los castellonenses en una exhibición de Samu Chukwueze, autor de dos goles, sobre el césped. Sin embargo, el triunfo del submarino amarillo quedó empañado por lo que sucedió tras el encuentro en el párking del estadio entre Fede Valverde y Alex Baena.

Según desvelaron los medios el centrocampista uruguayo del Real Madrid, Fede Valverde, protagonizó un incidente en la zona de aparcamiento, al agredir a Álex Baena junto al autobús del Villarreal, tras un pique durante el partido que venía del enfrentamiento en Copa del Rey entre ambos equipos.

El motivo de la agresión habría sido una desconsideración verbal de Baena en el partido de Copa del Rey en el estadio de La Cerámica. El jugador del Villarreal le pegó una patada al futbolista uruguayo y le dijo: "Llora ahora que tu hijo no va a nacer", refiriéndose a los graves problemas de embarazo de la mujer de Valverde, aunque el almeriense ha negado en todo momento que le dijera eso al uruguayo.





El futbolista del Real Madrid habría estado esperando, tras el partido, a su compañero y le habría propinado un puñetazo en la cara por detrás que le causó a Baena un hematoma en el rostro. El del Villarreal le denunció ante la justicia y Fede Valverde fue condenado por Competición, en un primer momento, a una sanción de cuatro partidos.

Sin embargo, a principios de julio, el Juzgado de Instrucción Número 48 de Madrid decidió archivar la denuncia que interpuso el jugador del Villarreal Álex Baena por su contradición en el relato de los hechos. Tras esa decisión del juez, el martes 25 de julio, el Comité de Competición decidió no sancionar al charrúa.

El centrocampista del Real Madrid, Fede Valverde, repasó los momentos más importantes de su vida en un extenso artículo publicado en 'The Players Tribune'. El uruguayo parte de sus los tres momentos más importantes de su vida: la llamada que recibe del Real Madrid, con el que recientemente ha renovado su contrato, el día en que nació su primer hijo y el día en que nació su segundo hijo.

“No soy uno que normalmente se abre mucho. Me gusta guardarme las cosas. Pero siento que necesito contar mi historia, porque sé que puede ayudar a algunas personas.”@fedeevalverde abre el corazón en este relato sobre su familia, el fútbol, la vida. https://t.co/2oW75kByBY — The Players' Tribune (@PlayersTribune) November 14, 2023

Precisamente, "para ese tercer día perfecto, con mi familia tuvimos que pasar por un infierno", recuerda el futbolista. Y es que su hijo Bautista estuvo a punto de no venir al mundo. El embarazo de su mujer era de muy alto riesgo y las palabras del médico le hicieron sentir uno de los dolores más profundos que jamás pudo experimentar: "Tu bebé probablemente no lo logre".

"Cuando estaba solo, me ponía a llorar por horas. A veces no jugaba bien, lo sabía, y podía escuchar los pitidos de los hinchas. Era un puto infierno", relata Valverde. Y en estas, tuvo que jugar contra el Villarreal, en un partido que se recordará por el puñetazo que Fede Valverde le propinó a Álex Baena cuando terminó el partido.





Valverde reflexiona en dicho artículo: "En una cancha de fútbol, podés decirme lo que quieras, y no me va a molestar. Pero hay ciertas líneas que no hay que cruzar. No como futbolista, sino como ser humano. Hablá sobre mi familia, y esto ya no es más fútbol. Ese día se cruzó una línea".

Y se pregunta: "¿Debería haber reaccionado? Quizás no. Quizás tendría que haber vuelto a casa a compartir una hamburguesa con mi hijo, a comerme unos nuggets y a mirar dibujitos. Pero soy un ser humano". Se sintió dolido por cómo algunos medios de comunicación le retrataron como una persona violenta, "pero no me arrepiento de nada", concreta. "Gracias a Dios, después de ese día, las cosas empezaron a mejorar".

