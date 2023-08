Oli y el detalle de Prosinecki, la estrella del Real Oviedo: "Fumaba al descanso siempre, lo normal"

Oliverio Jesús Álvarez González no es otro que 'Oli', uno de los delanteros españoles míticos del fútbol de los años 90 y que, hoy en día, comparte análisis de partidos en Tiempo de Juego. Además, este martes fue protagonista en #PartidazoVintage en El Partidazo de COPE, con José Luis Corrochano.

Probablemente el club que más marcó la trayectoria de Oli fue el Real Oviedo. Era un Real Oviedo con estrellas como Prosinecki, Onopko o Lacatus, entre otros. Tal vez Robert Prosinecki fuera uno de los más mediáticos: "Oviedo era una ciudad y un equipo perfectos para Prosinecky. Era un muy humilde y súper generoso con los jóvenes", recordó, como también un detalle que hoy estaría prohibido: "Le vi fumar al descanso siempre. En su familia eran todo fumadores, y era la normalidad en él así que no tenía sentido prohibírselo".

Audio





De aquella época recuerda que las primas más importantes llegaban cuando jugaban contra el eterno rival, el Sporting de Gijón: "Unas 250.000 pesetas".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aunque, para primas, las que pagaba Ruiz de Lopera, presidente del Real Betis por el que después ficharía Oli: "Nos hacía una arenga de cinco minutos y comunicaba la prima. Decía 'si se hacen tantos puntos, os pago tanto'. Él decía que quería hacer felices a las mujeres de los futbolistas, que estuvieran todo el día escaleras arriba y escaleras abajo en El Corte Inglés".

Como delantero peleón, dio los nombres de varios defensas que le forzaron "a crecer, a hacer la mili", con un recuerdo especial a Fabián Ayala, del Valencia: "Le veías con poco cuerpo pero tenía los codos afilados..."

La Selección, la espinita clavada

Oli jugó con la Selección absoluta en El Molinón, frente a Islas Feroe. "La gente descojona pero para mí, Islas Feroe era jugar contra Argentina. Fue el punto más alto de mi carrera, en mi tierra y marcando un gol". En aquel partido, España certificó el pase para el Mundial de Francia 98. "No le culpo ni se lo echo en cara, pero Javi (Clemente) me dejó fuera de una preselección de 28 y esa es la espinita que me queda".

Los delanteros que acudieron finalmente a Francia fueron Alfonso, Kiko, Raúl González, Morientes, Pizzi y Etxeberría. España quedó eliminada en la fase de grupos, tras perder contra Nigeria, empatar ante Paraguay y vencer a Bulgaria, que fue la otra selección del grupo D que quedó eliminada.

Y entre otras muchas anécdotas a lo largo de su carrera, como su llegada voluntaria al Cádiz, con el que después subiría a Primera División, Oli dejó una reflexión un tanto amarga con relación a la evolución del fútbol en estos últimos años: "El fútbol ha cambiado demasiado rápido en el siglo XXI. Es que ha cambiado hasta el lenguaje: cuando oigo hablar de los bloques, de trabajar en altura... Es que parece que me hablan de otro deporte", lamentó.

Audio