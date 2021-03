Joao Félix no tiene ningún problema con Simeone

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, apuntó el pasado martes hacia Joao Félix en la rueda de prensa previa al partido ante el Athletic Club. Según el técnico rojiblanco, preguntado por la poca participación del jugador portugués, apuntó que "somos un equipo, no solo un jugador, y necesitamos el aporte de todos para que el equipo funcione como un equipo y para que las individualidades y el talento puedan sobresalir".



"Sin voluntad el talento no alcanza". "La voluntad lo es todo, el talento es lo siguiente", remarcó Diego Pablo Simeone, en rueda de prensa. Según informó Javi Gómez, en El Partidazo de COPE, tras hablar con Joao Félix y su entorno, el luso no tiene ningún problema con Simeone, pero le molestan los cambios como a a cualquiera.



