Niko Shera, en El Partidazo de COPE: "Mi único objetivo en los Juegos es el oro, no me planteo otra cosa"

Nikoloz Sherazadishvili es sin duda, una de las grandes opciones de medalla de la delegación española en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El georgiano de 23 años, emigró hace 9 a España y aquí empezó a competir a judo. El apoyo de su entrenador fue decisivo para decantarse por competir por España y descartar a su país nativo.

Hoy, es uno de los grandes judokas de la categoría de -90 kg, gracias a su esfuerzo y ambición desmedida que le hace entrenar todos los días en triple sesión para poder cumplir su sueño. El año pasado conquistó la medalla de bronce en el Europeo de Tel Aviv y el oro en el Mundial de Bakú. Este año tratará de revalidar en Tokio el título logrado en Azerbaiyán. Allí cumplirá uno de sus grandes sueños, el competir por primera vez en unos Juegos Olímpicos.

Shera tiene claro que su único objetivo en tierras japonesas será la conquista del oro olímpico. El próximo 29 de julio de 2020, Niko estará compitiendo en Tokio y 365 días antes de hacerlo, pasa por 'El Partidazo de COPE' para analizar lo que será la experiencia olímpica: "Mi única ambición y la de mi entrenador es el oro olímpico. Con todo lo que estamos entrenando no nos cabe otra cosa en la cabeza que estar peleando por ser el mejor en Tokio. No firmo en absoluto la plata. Sé que llevamos 20 años sin ganar una medalla en judo, es un reto poder cambiar eso", comentó.

Pese a que el competir en Tokio es su gran ambición, Shera tiene claro que irá a por todas en el próximo Mundial: "No sé todavía dónde tengo que competir en Tokio. Ahora mismo me quedan muchas competiciones antes de los Juegos. Es mi gran ambición, mi sueño, mi objetivo pero tengo que ir paso a paso, no descentrarme y no adelantar acontecimientos", dijo.

Sobre el Mundial recientemente ganado, Sherazadishvili recuerda cómo utilizó el ippon de Uchimata, su técnica favorita: "Mi Uchimata es un poco diferente al del resto. Es una técnica que tengo siempre ahí guardada y la termino usando siempre. La clave es meter mucha cadera y luego seguir con la pierna. Mi agarre es al cinturón, agarró la cadera y luego dejó una pierna de apoyo y cruzo la otra", analizó.

En cuanto al potencial de sus rivales, Shera sabe que cada día se conocen más y es más difícil sorprender a sus potenciales rivales: "Nos conocemos casi todos, nos vamos estudiando y al final terminamos conociéndonos mucho. Lo que nos sirve para aprender mucho los unos de los otros. Es un camino muy largo, trato de mejorar para romper ese factor de ser previsible en cada competición. Los rusos, georgianos y japoneses son los rivales más potentes y complicados", concluyó.