Un narrador de Tiempo de Juego se queda atrapado en un tren por culpa de la DANA: "Toda la noche"

Hoy ha sido un día de casa y radio si tu ciudad ha sufrido los efectos de la DANA. Aunque la Agencia Estatal de Meteorología retiró el aviso rojo en la capital y Toledo por la tarde y lo dejó en el sur y oeste de la Comunidad de Madrid, no han sido los únicos puntos en los que las fuertes lluvias han hecho estragos. Los alcaldes de Madrid y Toledo han pedido a los ciudadanos que no salgan de sus casas y Protección Civil ha enviado un mensaje con las mismas instrucciones a la población de la Comunidad. No lo han podido evitar los narradores que han ido a contarte los partidos de LaLiga en 'Tiempo de Juego'.

La estación meteorológica que la AEMET tiene en Toledo capital es la que más precipitación ha registrado durante la jornada: 90,8 litros hasta las 21:30 horas. La segunda localidad con más lluvias es Navahermosa, también en Toledo, con 65 litros. El Ayuntamiento de la capital de provincia ha informado de que el lunes se interrumpe el servicio de autobús urbano. Los parques públicos permanecerán cerrados, así como las instalaciones deportivas municipales y las piscinas públicas. Pero otras poblaciones también se han visto muy afectadas con daños relevantes como en las vías del tren.

Por el camino, el temporal ha causado la suspensión del tráfico ferroviario en el Corredor del Mediterráneo así como la línea de alta velocidad Madrid - Sevilla entre La Sagra y Yeles (Toledo) por inundaciones y barro en la vía, afectando así a todos los trenes AVE, Avant y Media Distancia que se dirigen al sur desde la capital, es decir los trenes hacia Sevilla, Málaga, Jaén, Albacete o Ciudad Real, entre otros destinos. Algunos de los convoyes que estaban atrapados han vuelto hacia sus puntos de salida, mientras que otros se han quedado por el camino.

Así ha pasado la noche este narrador

Fue el cierre de la jornada de un temporal que se mantendrá activo también el lunes y que ya el sábado se cobró dos víctimas en Huesca. Se cerraron parques, instalaciones, túneles y se suspendió también el partido de LaLiga entre Atlético y Sevilla. Durante todo el día, 'Tiempo de Juego' te acompañó en la radio para hacerte compañía en esas horas en las que no podías salir de casa por las fuertes lluvias. Era la sintonía que llevaba uno de los narradores del programa que confiaba en poder regresar a Madrid, pero lejos de poder hacerlo, le ha tocado darse la vuelta a la capital hispalense.

Para este lunes se espera que suban las temperaturas en la mitad este peninsular y en Baleares, donde las lluvias tenderán a disminuir, pero persistirán las precipitaciones intensas en zonas del centro, Andalucía y extremo noroeste peninsular. La AEMET anticipa cielo nuboso con precipitaciones y algunas tormentas en buena parte de la península, salvo en el extremo noreste y en Baleares, donde estará despejado o con algunos intervalos nubosos pero sin precipitación.

