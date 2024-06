Nacho, en El Partidazo de COPE: "Hay veces que merecía más minutos de los que tenía"

Nacho Fernández, defensa de la selección española y ex futbolista del Real Madrid desde esta semana, pasó por los micrófonos de El Partidazo de COPE para hablar con Joseba Larrañaga. Nacho fue noticia estos días tras anunciar su marcha del club blanco, 23 años después de su llegada a la cantera y con 24 títulos ganados. Él fue el encargado, como capitán del equipo, de levantar la Decimoquinta Copa de Europa ganada por el Real Madrid.

¿Quétalestás?: "Muy tranquilo, muy feliz, y con ganas de hacer un buen papel aquí con la selección".

¿Has pasado muchos días de incertidumbre con tú futuro?: "Yo lo tenía muy claro, sabía que era mi último año. Lo que pasa es que cuando las cosas van tan bien te entran dudas. Pero no quería que esas dudas me quitaran lo que yo tenía en la cabeza, que era vivir una nueva experiencia. Estoy feliz y agradecido por todo"

Hablemos de la Eurocopa, donde ya sois favoritos después de jugar tan bien: "Sabemos que estamos haciendo un buen campeonato, somos el único equipo que ha ganado los tres partidos. Creo que estamos haciendo un fútbol muy bonito para la afición. Todo lo que sea ilusionar a la gente es mejor para nosotros, para que se transforme en apoyo durante los partidos".

¿Estáis jugando mejor de lo que esperabais?: "Sabemos que tenemos mucho potencial, pero es verdad que hemos llegado a la Eurocopa en la mejor dinámica. Como dices, quizás seamos la mejor selección que está jugando al fútbol ahora mismo, pero esto es muy difícil. Ahora entramos en la fase más complicada, en la que en un partido se decide todo. Y lo importante es que llegamos con máxima confianza, con ganas de hacer un papel importantísimo en la Eurocopa. Ahora tenemos un rival muy complicado y queremos dar el máximo"

¿Te ves campeón de Europa una vez más?: "Nosotros lo soñamos. Nosotros siempre soñamos en grande. Sabemos la selección que tenemos, la repercusión y presión que tenemos por representar a un país como España. Y eso no nos va a quitar el que demos todo en cada partido y seguir haciendo grande a esta selección. Entonces, ¿por qué no vamos a soñar en grande?".

Adiós al Real Madrid tras 23 años

Has estado 23 años en el Real Madrid. Qué fácil se dice...: "Felicidad máxima, agradecimiento a mi club... Podría estar horas hablando de todo lo que he vivido estos años. El título más grande que he ganado en mi vida es el cariño de la gente, así que me quedo con eso"





¿El mejor momento ha sido levantar la Decimoquinta?: "Es poner el final a una carrera soñada. Levantar la Champions como capitán y siendo titular es poner la guinda al pastel a una carrera que sinceramente de niño tampoco sueñas. Soy un afortunado por todo lo que me ha tocado vivir. Y la experiencia que he vivido ha sido increíble".

¿Serías capaz de elegir el peor momento?: "Quizá los peores momentos sean las lesiones. Cuando un jugador siente que no puede estar con el equipo. También momentos en los que juegas menos y no te sientes tan importante para el equipo, como podrían ser los primeros años. Este club es tan exigente que hay muchos días buenos y muchos malos. La exigencia de este club, que es ganar cada partido, es tan alta que a nivel mental es complicado llevarlo".

¿Quién es el mejor entrenador que has tenido?: "Es difícil porque os vais a quedar con el titular. Cada uno ha tenido una importancia en mi carrera fundamental. Mourinho me hizo debutar, Lopetegui me llevó a la selección, con Ancelotti he vivido cosas increíbles, con Zidane lo mismo... A Zidane le tengo que agradecer la sinceridad que tuvo conmigo y lo importante que acabé siendo con él. Benítez también el poco tiempo que estuvo con nosotros... Toril, que confió en mí como central cuando estaba en el Castilla... Cada entrenador ha tenido un peso muy importante. Sobre todo porque con cada uno he ganado cosas y te dejan huella".





¿Y quién ha sido el compañero de tu vida?: "Me quedo con Carvajal, con Lucas, con Joselu… Son los que han estado conmigo en el Castilla y en el primer equipo. Conseguimos subir a segunda con el Castilla y esos mismos hemos ganado la Champions, y ahora estamos a un paso de hacer historia con la selección. Entonces me quedo con ellos sin duda".





¿Qué suponen para ti los mensajes que has recibido estos días en redes sociales?: "Impresionante. Yo sabía que la gente me quería porque he tenido una relación magnífica con toda la gente del club, pero hasta estos días no me he dado cuenta de la repercusión y de lo que me quiere la gente. Por eso para mí lo más importante es llevarme ese cariño, el haber tocado el corazón de mucha gente y eso es lo que más feliz me hace ahora mismo".

¿Cómo tomó la decisión de irse a Arabia Saudí?

En ocasiones valoramos más lo que tenemos fuera que lo de dentro. Y, normalmente, el de dentro tiene que demostrar siempre más cosas y creo que a ti te ha pasado eso: "Creo que la vida también es así. La gente se acostumbra a ver lo mismo cada año y la gente necesita novedad. En mi caso, parecía que tenía que partir de cero cada año y demostrar que estaba preparado para todo lo que venía cuando ya lo había demostrado. Para mí es más satisfactorio el haber demostrado cada año que he estado preparado en cada momento y que he dado mi máximo. El orgullo que tengo es tremendo y estoy muy agradecido".





¿Qué ha cambiado este año para tomar esta decisión?: "Todos nos hacemos mayores. Cumplo 34 años en enero. Siempre tenía claro que quería terminar bien mi carrera en el club, y creo que esta es la mejor manera de hacerlo. La gente queriéndome, el presidente, el entrenador... Para mí eso es el detalle más importante. He tenido dudas durante estos meses porque me voy de mi casa, me voy del sitio donde he estado toda mi vida yendo a entrenar y te mentiría si te dijera que ha sido una decisión fácil. He estado muchas noches sin dormir, pero en mi interior siempre he tenido claro que cuando tomo las decisiones las tomo con la confianza tanto mía como la de mi mujer y mis hijos. Por un lado me voy triste, porque me voy de mi casa, pero con la satisfacción y alegría de que lo he dado todo y necesito vivir algo nuevo"

¿Entiendes que haya gente que no entienda que te vayas del Real Madrid para ir a jugar en Arabia?: "Claro que lo entiendo. Pero el que más tiene que entender esta decisión, y suena egoísta, soy yo. Soy yo quien tiene que estar feliz con mi decisión, yo soy el que tiene que estar preparado para todo lo que viene y por eso la decisión es mía y de mi mujer, mis hijos y mis padres. El único que tiene que estar tranquilo con esa decisión soy yo.





¿Cuánto tiene que ver tu decisión con lo deportivo, con vivir una nueva experiencia y con lo económico?: "Por supuesto. Creo que cualquier persona en el mundo, cuanto tiene una oferta de estas características, le hace pensar. Es verdad que a lo largo de los últimos meses tenía la opción de quedarme en el Real Madrid, de irme a Estados Unidos, la oferta de Arabia...

Cuando la persona tiene todo delante de la mesa tiene que tomar la mejor decisión para él y para su familia. Lo que opinen los demás hay que respetarlo sin ningún problema".

¿Te costó entender la decisión de Ancelotti de poner a Tchouaméni como central contra el City? ¿Ha habido algún día en el que te haya costado entender una decisión?: "Eso puede afectar en mi decisión, pero no es el día que yo tomo la decisión. Antes yo hablo con el club de mi decisión. Recuerdo un partido contra el Valencia que Tchouaméni estaba como central y yo tenía molestias. Muchas veces la prensa y la gente no sabe cosas que los jugadores y el entrenador sí que sabe. A lo mejor el día delCity sí que me pudo sentar peor que jugara él, no te lo voy a negar. Soy un jugador con ambición y quiero jugar cada partido. Pero no es el motivo por el que yo decido irme del Real Madrid. Mi relación con Ancelotti es fantástica, he acabado jugando con él al mejor nivel de mi vida podría decir, tengo un cariño especial por él, es el primero que ha dicho que me quede en el equipo... No tengo nada que reprochar a nadie".





¿Te has sentido infravalorado?: "Hay veces que merecía más minutos de los que tenía, pero eso me pasa a mí y le pasa a un alto porcentaje de jugadores en el fútbol. Somos muy egoístas. Hay momentos en los que demostraba estar mejor que mis compañeros y al siguiente partido no me tocaba jugar. Mi carrera y mi vida ha sido así y no me cambiaba por ningún jugador de la historia del fútbol"





¿Quién te ha apretado más para que sigas? Florentino, Ancelotti, tus compañeros...: "Me apretaba la gente en la calle, el míster todos los días, mis compañeros... Todo el mundo me ha mostrado un cariño que no tengo palabras para agradecerlo. El que me quieran así es mucho más importante que el tomar la decisión. ¿Me podría haber quedado un año más? Pues me podría haber quedado un año más, pero he decidido que este era el momento perfecto. Irme tocando el cielo y besando la Cibeles"

Te quedas sin jugar con Mbappé…: "Seré el primero que celebre todos los títulos y todas las victorias del Real Madrid con Mbappé. Me hubiera encantado jugar con jugador como Mbappé, pero mi decisión no puede estar condicionada a que venga otro jugador. Le deseo lo mejor, viene al mejor club del mundo".

El test de Helena Condis

¿Qué vas a echar más de menos de la ciudad de Madrid?: "A la familia y a los amigos".

Si no fueras jugador, ¿qué hubieras sido?: "Algo relacionado con el deporte, seguro. No sé el qué, pero algo del deporte y por supuesto del fútbol".

Define a Florentino con una palabra: "Padre".





¿Quién es más taurino, tú o Luis de la Fuente?: "Yo".

¿Qué le dijiste a Modric en Cibeles cuando estabais solos? Eso fue emotivo. Me dijo que le encantaría que siguiera con ellos y le dije que había sido muy feliz y que ahora le tocaba él.

¿Llorasteis?: "Ahí arriba no, pero yo he llorado muchas noches durante estos meses".

¿Y cómo has hecho para dormir esas noches?: "Pues aguantarse y dormir cuando puedes. Han sido meses duros. Tengo la suerte de que en mi club me ha ido increíble y eso lo hace más llevadero. Es una decisión muy diferente a todas las que he tomado en mi vida, pero ahora sí que duermo bien".





¿Qué nota te pones?: "No es por tirarme flores, pero yo me pongo un 10, porque soy una persona que ha vivido todo al máximo, con determinación, con alegría, he sabido sobreponerme a toda la competencia que he tenido, he demostrado en cada partido que he dado el máximo y para mí eso es una nota de 10".

¿El '6' tiene heredero?: "No lo sé. El otro día le puse un comentario a Camavinga en Instagram, porque él lleva el '6' en Francia. Si lo lleva él, por mí encantado, me encantaría".

¿Qué conoces de Arabia?: "No mucho, pero tengo buenos recuerdos de las Supercopas con el Madrid. Mi primer título como capitán del Real Madrid fue allí".

¿Cómo fue la conversación con Florentino cuando le dijiste que te ibas y cómo se lo tomó?: "Bien. Para mí es muy fácil hablar con el club. He tenido su apoyo y el de José Ángel. Ellos me dicen que les gustaría que siguiera un año más, pero que entienden perfectamente mi decisión y que me apoyan, y que me vaya de Erasmus".

