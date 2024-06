Minguella desvela las preguntas que hizo a Laporta sobre Negreira y el Real Madrid: "No lo puedo entender"

Joan Laporta ha sorprendido este miércoles con un discurso muy esperanzdor durante la reunión del Senado del FC Barcelona y en ella ha estado presente José María Minguella, que nos ha explicado en el Partido de COPE qué dijo el presidente azulgrana en su discruso.

"Estamos saneando económicamente el club en el mínimo tiempo posible sin poner en riesgo el futuro de la entidad ni el modelo de la propiedad. Mientras presida el Barcelona, siempre será de sus socios", empezó diciendo Laporta. Y agregó: "Hemos salvado al Barça de la ruina y ya estamos al final de esta travesía por el desierto".

El presidente azulgrana además aseguró que el club dará "resultados operativos positivos" y habló de "brotes verdes", que atribuyó al cumplimiento del plan de viabilidad trazado desde su regreso a la presidencia en 2021.

GRAFCAT5404. BARCELONA (ESPAÑA), 12/06/2024.- El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este miércoles, en el discurso que abrió la reunión ordinaria del Senado de la entidad azulgrana, que el club azulgrana dará "resultados operativos positivos" tras tres años de mandato y subrayó que han logrado salvar a la entidad "de la ruina".EFE/ Enric Fontcuberta

Y añadía orgulloso: "Hemos aumentado los ingresos, hemos reducido la masa salarial en 180 millones de euros y hemos bajado los gastos generales. También hemos rejuvenecido el primer equipo de fútbol, que ahora tiene mucho más valor de mercado".

Laporta también tuvo tiempo para defender su gestión y aseguró: "No ha habido improvisación, sino mucha profesionalidad y capacidad de resistencia".

Para finalizar, el presidente del Barcelona se mostró agradecido con los 95 senadores presentes en la reunión. "Habéis permitido la estabilidad institucional y habéis sabido discernir entre las críticas legítimas y las campañas orquestadas para debilitar al Barça y a sus representantes".

Aunque antes de terminar su discurso calificó el 'caso Negreira' como "un ataque sin fundamentos" y que tiene como objetivo "desprestigiar a la entidad y desestabilizar".

La opinión de Minguella en El Partidazo de COPE

Para analizar las palabras, José María Minguella intervino en El Partidazo de COPE para valorar lo que dijo el presidente azulgrana en su discurso. "Las preocupaciones de las personas que estamos en la reunión no son las que necesita el club", explicó para empezar.

Y agregó: "La mayoría de senadores están preocupados por cuando se dejará de jugar en Montjuic o si se respetarán los sitios en el nuevo Camp Nou. En fin, cuestiones que no van al asunto y que Laporta sabe perfectamente".

"Ha dicho que para tener beneficios lo primero que han tenido que hacer es quitar jugadores de alto coste y que han salido muchos jóvenes de La Masía", proseguía Minguella.

Y sentenció duramente: "Pero lo que ocurre al final es que ganas en balonmano y en la sección femenina. Y si esto continúa así, el club seguirá siendo un segundo línea hasta que vuelva a conseguir jugadores de primer nivel".

Minguella revela qué le pregunto a Laporta

El comentarista de Tiempo de Juego, además, reveló a Juanma Castaño qué pregunto a Laporta durante la reunión. "Ha hablado del Real Madrid cuando se ha tocado el 'caso Negreira'. Pero lo primero que ha dicho es que se van consiguiendo sentencias favorables, pero esto no es así".

-FOTODELDÍA- BARCELONA (ESPAÑA), 12/06/2024.- El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este miércoles, en el discurso que abrió la reunión ordinaria del Senado de la entidad azulgrana, que el club azulgrana dará "resultados operativos positivos" tras tres años de mandato y subrayó que han logrado salvar a la entidad "de la ruina".EFE/ Enric Fontcuberta

Y agregaba: "En mi intervención le he preguntado por ese tema y le he dicho que como socio del Barça no entiendo cómo se ha podido pagar a este señor durante casi 20 años. Y no me ha contestado".

"Y en cuanto a la relación con el Real Madrid, no entiendo por qué el Barcelona va de la mano con el equipo rival en la Superliga", concluyó.

