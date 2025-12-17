Miguel Rico, sobre el 'Caso Negreira': "Al Barça le han guindado ese dinero y estoy convencido de que no le ha llegado a ningún árbitro que no fuese el mismo Negreira"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha calificado de "desproporcionadas" las declaraciones de su homólogo en el Real Madrid, Florentino Pérez, sobre el caso Negreira, por lo que considera que en la entidad blanca ya no sufren "de barcelonitis, sino de barcelonitis aguda" y que es algo que "lo tienen instalado en el corazón del madridismo".

Así lo ha asegurado Laporta, en las horas previas al enfrentamiento copero de su equipo ante el Guadalajara. "A nosotros nos va bien, porque están más preocupados por nosotros que de lo que se tienen que preocupar", ha dicho el presidente del Barça. El dirigente azulgrana también asegura que desde Madrid "siguen estirando el tema Negreira para justificar algo que no les está saliendo bien".

PSNEWZ/SIPA / Cordon Press Joan Laporta y Florentino Pérez, en el palco del Bernabéu

la opiníón de miguel rico

De hecho, Miguel Rico, colaborador de El Partidazo de COPE, aseguró que "al Barça le han guindado esa pasta y estoy absolutamente convencido de que no ha llegado a ningún árbitro que no fuese el mismo Negreira. Lo que ya no sé acuerdo Enriquez Negreira e para repartir ese dinero".

Además le dijo a Juanma Castaño, director del programa que "el primer día te dije que yo creía que al Barça le habían hecho el tocomocho con responsabilidad grandísima porque el que le hace el tocomocho lo que intenta es aprovecharse de un imbécil".

"Al Barcelona con esto le han timado, pero no me atreveré a decir que ese dinero entrara por una puerta y saliera por otra, pero yo estoy seguro que los árbitros no han cobrado ese dinero", terminó diciendo el colaborador.

