Miguel de los Toyos, en COPE: "El Gobierno vasco hace recomendaciones, no toma decisiones"

El partido de LaLiga Santander programado este domingo a las 16:00 horas entre el Eibar y la Real Sociedad podría no disputarse debido a la presencia de furano y dioxinas en el aire debido al incendio del vertedero de Zaldibar.



El Gobierno vasco recomienda no hacer deporte al aire libre ni ventilar la casa en las localidades de Zaldibar, Eibar y Ermua. En este sentido, el alcalde de Eibar, Miguel de los Toyos, ha manifestado en El Partidazo de COPE que "el Gobierno vasco hace recomendaciones, no toma de decisiones. El árbitro, LaLiga y la Federación, ante esa información, tomarán una decisión".



➡️ "El Gobierno Vasco solo hace recomendaciones, es decisión de los clubes y @LaLiga"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/9P2y1SVk9u — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 14, 2020

Miguel de los Toyos, alcalde de Eibar, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. "Hay un poco de preocupación, pero la vida es prácticamente normal para todo el mundo".



Óscar Imedio ha informado en Deportes COPE que no hay previsión de cambio en las condiciones climatológicas para este sábado. "No depende de la climatología. Hay un incendio permanente que afecta la calidad del aire en el vertedero. Mañana intentaremos acceder en el punto del incendio para poder apagar el fuego".