Miguel Ángel Ramírez, en El Partidazo de COPE: "El CSD lo ha hecho de buena fe pero se ha equivocado"

Las Palmas emitió este jueves un duro comunicado criticando la decisión del CSD de dar la cautelar al Barcelona para poder inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. El equipo insular dice en ese comunicado que la decisión supone "un grave peligro para la integridad de la competición".

En El Partidazo de COPE, Juanma Castaño entrevistó al presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez para hablar sobre este asunto: "Nadie está conforme con lo que ha sucedido. Es como si en una comunidad decidimos que a las 00:00 no se hace ruido y se apagan las luces, pero es mi cumpleaños y yo sigo, el resto de vecinos se queja y yo llamo a la policía. Aquí, toda la normativa del fútbol profesional le ha perjudicado y se ha quejado a un organismo superior, cuando yo ya había aceptado la normativa. El CSD no tenía que entrar en esto. Eso no puede ser así. ¿Qué le digo a Diego Martínez cuando me pida un jugador y le digo que no puedo por el Fair Play?, ¿le digo que soy tonto?".

Sobre si esta polémica del CSD es una decisión política, el presidente de Las Palmas no cree que sea así: "El CSD lo ha hecho de buena fe pero se ha equivocado. No creo que hay nada político. Se han pasado de frenada. Nosotros ahora tenemos que tomar las medidas necesarias para que no vuelva a suceder. No podemos permitir que se prostituya la normativa de LaLiga".

Por último, dijo que él quiere que al Barcelona le vaya bien, pero cumpliendo las normas: "Si el Barça tiene que ser campeón de la Champions, que lo sea, pero con las normas que todos aprobamos. Yo quiero equipos de fútbol campeones porque este es mi producto, es mi empresa, tiene que ser la mejor liga del mundo, pero con las normas que todos aprobamos. Laporta ha hecho lo que tenía que hacer, mirar por sus intereses, pero esos intereses van en contra del resto. Se tiene que cumplir la normativa que todos aprobamos".