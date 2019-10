Messi: “No es una crítica, pero con tantos viajes no se entrena bien"

La estrella del Barcelona, Leo Messi, salió en la zona mixta del Camp Nou para analizar la remontada del conjunto azulgrana ante el Inter de Milán por 2-1 en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.



"Es un grupo complicado. Había que ganar. En la segunda parte hemos manejado el partido con más cabeza. Nosotros estamos bien. Lo importante es hablar del triunfo de hoy", comentó Messi ante los medios de comunicación.





Sobre la relación con Griezmann y el vestuario, dijo: "No tenemos ningún problema. En el vestuario hay buena relación con todos. Con tantos viajes no se entrena bien. Estábamos pasando un momento complicado, pero igual todos los grandes de Europa. Poco a poco estamos cogiendo el ritmo".



En cuanto a la relación con la directiva, tras las declaraciones de Piqué en Getafe, aseguró: "No hay que prestar atención al ruido que se genera cuando no hay fútbol".