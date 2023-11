Messi se negó a hacerse una foto con Laporta en la gala del Balón de Oro

Emilio Pérez de Rozas ha contado en Deportes COPE y en El Partidazo una situación anómala que sucedió ayer en la Gala del Balón de Oro. El argentino Lionel Messi culminó su vitrina personal con su octavo Balón de Oro, sustentado en la victoria de la selección argentina en el Mundial de Catar 2022 y en el gran papel que tuvo el extremo para su consecución (siete goles y tres asistencias), mientras que la jugadora del Barcelona y campeona del mundo con la selección española, Aitana Bonamití, consiguió el primero de su carrera y sucediendo en el trono a su compañera de equipo Alexia Putellas.

La característica esencial que conecta a los ganadores de la edición del Balón de Oro 2023 tiene su origen en La Masía. Tanto Messi como Aitana comparten los valores que se inculcan en las categorías inferiores del equipo catalán y ambos hicieron hincapié en la importancia de estos en el desarrollo de sus carreras deportivas.

De hecho, Messi tuvo las siguientes palabras para el club de sus sueños en el discurso que hizo como ganador del Balón de Oro: "Sigo al Barcelona, lo hice siempre y lo seguiré haciendo. Es el club al que amo y amaré toda mi vida. Tiene un gran equipo, grandísimos jugadores, mezcla de jóvenes y veteranos. Creo que está preparado para luchar por la Liga de Campeones y estoy seguro de que se levantará de la derrota en el clásico".

Laporta quiso hacerse una foto con los dos ganadores, pero Messi se negó

Según la información desvelada por Emilio Pérez de Rozas en Deportes COPE y El Partidazo, el presidente de la institución azulgrana intentó juntar en una misma foto a los campeones de esta edición del Balón de Oro. El presidente del Barcelona tuvo que viajar en tren hasta Paris por su imposibilidad de hacerlo en avión, pero no consiguió su objetivo final.

Hay que recordar que Leo Messi y Laporta no terminaron bien su relación personal. El jugador argentino ha asegurado, en más de una entrevista, que su intención en la temporada que tuvo que abandonar el Barcelona era la de quedarse.

Laporta accedió a la presidencia del Barcelona con una promesa electoral muy clara: "Messi se va a quedar en el Barça". Utilizó tanto ese discurso, que hasta el propio Messi creyó sus palabras y se personó en el Camp Nou para dar su voto de socio a Joan Laporta. Con el paso de los meses y la llegada del mercado de fichajes, Laporta priorizó dar salida a Messi, ahorrarse la ficha más alta del fútbol mundial y poder contratar a otros jugadores que diesen la vuelta a la situación deportiva del equipo.

El presidente del Barcelona viajó con un fotógrafo del club para conseguir una foto con los dos galardonados, pero aquella posibiidad nunca exisitó. Ni Lionel Messi, ni Jorge Messi parecen querer saber absolutamente de la directiva culé actual.





Desde aquel momento, Messi se dio cuenta de que Laporta usó su nombre y su figura para poder acceder a la presidencia del Barcelona con más facilidad. De nada sirvieron las reuniones que mantuvieron Jorge Messi y la directiva del club azulgrana y finalmente, el jugador argentino terminó fichando por el PSG.

Messi quiere despedirse bien del barcelonismo

La salida de Messi del Barcelona fue tan precipitada, que dejó imágenes que pasarán a la historia del Barcelona. El día que se anunció su salida del club, miles de personas se agolparon en la ciudad deportiva donde se hizo la rueda de prensa oficial y su improvisada despedida. El argentino se fue tras 16 años en el club con un palmarés de 10 Ligas, 4 Champions y 6 Balones de Oro. Messi también es hasta el momento el máximo goleador de la historia del Barça y de Primera División.

Ante esta salida tan precipitada, el jugador argentino abrió la puerta a volver al Camp Nou algún día: "Me encantaría poder despedirme de la gente, tuve una sensación rara cuando me fui y que no está bueno con todo lo que compartimos juntos, que no terminemos de la manera adecuada, me merezco despedirme de la gente de la que tantas alegrías y penas compartimos. Sí se da, encantado de poder estar allí".