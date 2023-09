El mensaje en tono amenazante de Negreira a un árbitro catalán: "Oye pollo, te puede pasar algo"

El 'caso Negreira' sigue avanzando. El juez Joaquín Aguirre ha pedido a la Guardia Civil que investigue la denuncia a cuatro árbitros próximos a José María Enríquez Negreira, en el punto de mira por haber cobrado 7,5 millones de euros en comisiones del FC Barcelona, por el aumento exponencial de sus patrimonios inmobiliarios. En cambio, otros colegiados han denunciado al protagonista de esta historia por sus coacciones, como Sergi Albert. El catalán estuvo este martes en 'El Partidazo de COPE', donde dio más detalles de cómo eran esos mensajes del exvicepresidente de los árbitros en la RFEF.

Audio





La Sexta informaba este martes, tras acceder al informe de la Guardia Civil, que Sergi Albert Giménez, exárbitro de Primera División, acusa a Javier Enríquez Romero, hijo de Negreira, de "presionar" a los colegiados para que contrataran sus servicios de coaching: "Albert Giménez le acusa de cobrar en B: Pagaban en negro y se veían forzados, en cierta medida, a contratar al hijo del vicepresidente del CTA". Javier Enríquez, además, junto a su padre, puntuaba a los colegiados y "en función de esa puntuación, el árbitro podía ascender de categoría", añade el documento.

Vídeo





Cabe recordar que el 'caso Negreira' salió a la luz a mediados de febrero de 2023, cuando se destapó una investigación por posible corrupción realizada por la Agencia Tributaria, que involucra a José María Enríquez Negreira, exárbitro de fútbol español que también fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 1994 y 2018, y al FC Barcelona, club del que el colegiado habría recibido unos pagos por un montante global de 7,3 millones de euros, acreditados por la Agencia Tributaria y la Fiscalía, mientras estaba en cumplimiento de sus funciones en el CTA.

Los mensajes de Enríquez Negreira

Sergi Albert explicó en 'El Partidazo de COPE' que ante esas actitudes "no podía achantarme": "Tenía un poder de convencimiento muy elevado y eso hace que en un momento establezca un pago por unas facturas que no se puede justificar si no es para quedarse con ese dinero de forma gratuita". Pero, lo que más llamó la atención de su conversación con Juanma Castaño fue el relato de diferentes experiencias con los Negreira que llegan hasta a un punto de amenazas después de hablar en una televisión.

Audio





Todo lo que relata Sergi Albert "ocurrió en abril" y ha presentado "una denuncia a los Mossos". Su relato en 'El Partidazo de COPE' puede ser fundamental para que este caso siga avanzando. El excolegiado catalán conoce muy bien al antiguo vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a raíz de los años en que coincidieron en el organismo. Ambos comenzaron sus carreras arbitrales a finales de los años 70, las desarrollaron durante los 80 y se retiraron a principios de los 90. El exárbitro además asegura que la corrupción en el fútbol español siempre ha estado presente.

El cara a cara entre Siro López y Toni Freixa por el 'Caso Negreira'

