Sergi Albert: "Coincidí con el hijo de Negreira en un parking y apareció una bala en mi plaza"

Hablamos con Sergi Albert, árbitro en Primera División de 1987 a 1990, que dijo ante la Guardia Civil que recibió presiones de Negreira: “Me llamó cuando trabajaba en TV3 y dijo 'ves con cuidado con lo que dices de los árbitros porque te puede pasar algo'. Yo ante eso no podía achantarme. Tenía un poder de convencimiento muy elevado y eso hace que en un momento establezca un pago por unas facturas que no se puede justificar si no es para quedarse con ese dinero de forma gratuita. No entiendo que le multiplicaran por cuatro sus pagos. Él sí tenía poder en el Comité”.

Sobre si conoce a alguien que recibiera alguna orden para pitar a favor del Barcelona, Sergi Albert afirmó que no: “Yo no conozco ninguno que recibiera alguna orden”.

El ex árbitro contó en El Partidazo de COPE lo que le ocurrió el pasado mes de abril, cuando salió el tema del 'Caso Negreira': "El hijo de Negreira, mi relación con él es que estuvo dando clases de árbitro y coincidíamos en un párking donde apareció una bala en mi plaza de aparcamiento. Esto apareció en abril de este año, después de dar mi opinión en los medios. Presenté una denuncia a los Mossos. A las personas que él trataba, tenía varios precios".

Por último, afirmó que "No tengo ninguna información de que alguien haya puesto la mano para cobrar del Barcelona. Hay oscurantismo en el tema de ascensos y descenso".