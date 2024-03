El mensaje de Gonzalo Miró por el Día del Padre y la razón por la que da la "enhorabuena": "A todos"

Este 19 de marzo será una nueva oportunidad para homenajear a nuestros progenitores. El Día del Padre se celebra en España en esta fecha y, aunque en 2024 sólo será festivo en dos comunidades autónomas, todos los hijos tendrán un detalle con ellos. En El Partidazo de COPE hablaron sobre ello y Gonzalo Miró hizo esta reflexión.

El 19 de marzo se celebra en España el Día del Padre, haciéndolo coincidir con el día de San José. Se trata de una festividad de larga tradición que tiene su origen en la Iglesia Católica, ya que es un homenaje al padre de Jesús. El origen de la celebración se remonta a 1948.

Una maestra de la escuela Santo Ángel en el barrio madrileño de Vallecas, Manuela Vicente Ferrero, organizó en un colegio un acto para homenajear a los padres de las alumnas. Debido al origen religioso, se decidió que el Día del Padre fuera el día de San José, eligiendo así al padre de Jesús como modelo de padre cristiano y trabajador.

Al igual que en nuestro país, hay otros que también celebran este 19 de marzo el Día del Padre. Italia, Portugal y también Andorra son algunos que este próximo martes rendirán homenaje a todos los padres, aunque cabe destacar que hay un mayor número de países que prefiere seguir la tradición que se confirmó en Estados Unidos también a mediados del siglo pasado.

El Día del Padre

Se dice que el origen del Día del Padre se sitúa en Estados Unidos, gracias a que una mujer llamada Sonora Smart Dood consideró que los padres merecían una fecha especial, una idea que le surgió en 1909 mientras escuchaba un sermón en la iglesia sobre el Día de la Madre. Un año después, presentó una petición a la Alianza Ministerial de Spokane.

La Iglesia celebra el 19 de marzo, solemnidad de San José, el Día del Seminario

El tercer domingo de junio de 1910, que coincidía con el día 19, se celebró el primer Día del Padre. La primera declaración oficial llegó en 1924, cuando el presidente estadounidense Calvin Coolidge reconoció la celebración del Día del Padre. Ya en 1966, Lyndon B. Johnson estableció que tendría lugar cada tercer domingo de junio y en 1972, Nixon lo rubricó a nivel de ley.

Regresando a España, la idea se impulsó gracias a una campaña de Galerías Preciados. En 1953, Pepín Fernández, el director de la famosa cadena de tiendas, realizó una ambiciosa campaña de publicidad para generar más ventas ese día. El Corte Inglés no tardaría en sumarse a la iniciativa.

Durante el franquismo el día de San José fue uno de los festivos católicos no laborables que cada año llenaban el calendario. Ya en democracia, desde mediados de los 80, el 19 de marzo no se incluye entre los ocho festivos nacionales no sustituibles. Así pues, cada territorio decide si escoge o no la fecha.

El mensaje de Gonzalo Miró

Más allá de las manualidades que los peques de la casa puedan hacer en el colegio, podemos pensar en sorprender a nuestro padre o el padre de nuestros hijos este 19 de marzo, Día de San José. Sobre ello habló Joseba Larrañaga con los diferentes tertulianos de El Partidazo de COPE de este lunes.

El presentador destacó los detalles que habían tenido con él, así como Ángel García también mencionó lo que había recibido de sus hijos. Gonzalo Miró también fue cuestionado por Joseba Larrañaga sobre lo que pensaba de este día y el tertuliano hizo esta reflexión en El Partidazo de COPE.