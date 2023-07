Medina Cantalejo no dimitirá por sus audios, que no iban destinados a Estrada Fernández

Medina Cantalejo no contempla su dimisión tras la filtración de diversos audios durante el día de hoy, en los que en teoría se refería a Estrada Fernández. Según ha informado Isaac Fouto en El Partidazo de COPE, el presidente del CTA no se dirige a Estrada Fernández en esos audios y, por lo tanto, no sopesa ni mucho menos dimitir.

En concreto, las referencias a las que hace Medina Cantalejo, en el que asegura a una persona que es "la deshonra de la historia del arbitraje español", van dirigidas a un 'filtrador' dentro del Comité Técnico de Árbitros, y no necesariamente al excolegiado catalán Estrada Fernández.

?? Informa @isaacfouto



? Medina Cantalejo no va a dimitir



?? En el audio no se nombra a Estrada Fernández, va dirigido a un filtrador dentro del CTA



?? Los audios son de una reunión telemática donde se estaba decidiendo si se paraba o no la competición



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/ZKYblD0Etp — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 18, 2023

A su vez, se había informado de que el presidente del CTA se había referido a Estrada Fernández con esos términospor su denuncia en el Caso Negreira. Sin embargo, en ningún momento se refiere Medina Cantalejo a Estrada, sino a ese filtrador dentro del Comité, que igualmente podría ser el mismo Estrada, tal y como relata la información de Isaac Fouto.

Esos audios en cuestión tienen lugar en una reunión telemática, en el que se estaba decidiendo si se paraba o no la competición en el mes de abril. En ese momento, los árbitros llegaron a amenazar con una huelga, al ver amenazada su integridad por la crispación que existía sobre el colectivo. Por ello, tienen una reunión para decidir qué hacer, que es la anterior justo a esta. Un árbitro filtra un enlace de Zoom a un periodista de un medio que publica todo lo que ocurre en la reunión.

Por ello, los propios árbitros son lo que deciden suspender la reunión y emplazarla a otro día. Es en esta segunda reunión en la que Medina Cantalejo dice todas estas palabras despectivas hacia esta persona, sin saber quién es.