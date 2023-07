Matxin, en El Partidazo de COPE: "El Tour no está perdido, pero es un golpe psicológico para Pogacar"

El danés Jonas Vingegaard ha sido, sin dudas, el gran protagonista de la 16ª etapa del Tour de Francia. El ciclista de Jumbo se impuso por mucho margen en la única contrarreloj del Tour, sacando 1.38 minutos con respecto a su gran perseguidor, el esloveno Tadej Pogacar, en un mal día para el UAE Team en el que, eso sí, Adam Yates pudo arrebatar la tercera posición a Carlos Rodríguez.

Tras una jornada aciaga para su equipo, el director del UAE Team, Josean Fernández Matxin, habló en El Partidazo de COPEsobre cómo está el UAE Emirates y Pogacar tras esta terrible etapa para ellos. "No solo hay que estar en los momentos en los que se gana, también estamos en los momentos complicados. Quizás es más importante dar la cara en los momentos malos que en los buenos, que todos sabemos estar", señaló el español.

Quiso mandar un mensaje de esperanza, pero a su vez realista: "El Tour no está perdido, absolutamente no. Mucho más complicado que esta mañana sí, sin ninguna duda. Lo que está claro es que ha sido una diferencia no esperada, casi un aplastamiento por decirlo de una manera entendible y clara"

Ni en sus peores planes entraba una diferencia tan grande como la de un minuto y 48 segundos, que saca en la general al sumar la crono. "La mejor de las opciones, nos hubiese gustado, meter un segundo por kilómetro. La peor es que nos metiese uno por kilómetro, muy mala eran dos, pues nos han metido cinco segundos por kilómetro. Son tiempos que mete un superespecialista a un escalador", dijo Matxin en El Partidazo de COPE.

No negó lo evidente: es un golpe "muy duro" para Pogacar. "Es un golpe importante para Pogacar. No solo a nivel de tiempo, sino a nivel psicológico. Una diferencia de 1'38 es una diferencia muy importante, porque más los 10 segundos es un minuto y 48 segundos. Va en el ADN de Pogacar y del equipo, no pensamos en otra opción que atacar", aseguró el director del equipo.

Por último, quiso dejar clara dos cosas: no hubo un problema físico de Pogacar y, sobre todo, el plan sigue siendo el mismo: "No ha habido ningún problema físico de Pogacar. El problema ha sido que ha ido más lento que Jonas (Vingegaard). Ha hecho grandes números, ha sido segundo en la etapa".

"Hoy en día no podemos cambiar los planteamientos. Tenemos a Tadej Pogacar, que es el número 1 del mundo. Independiente de que gane o no gane el Tour. Cada participación que tiene se suma por victorias. Cuando Yates vino aquí, se habla claro con todos los corredores. No tengo ni la firma ni el dinero: tengo la palabra. Cuando vienen aquí, siempre hablo del plan deportivo. Con Adam se habló claro. En eso he sido totalmente honesto con él. Todos tendrán sus oportunidades. No se cambia por poder perder una carrera", concluyó Matxin.