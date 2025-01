Martín Presa responde a Míchel en El Partidazo de COPE: "No veo que exista el idioma vallecano, me pareció una falta de respeto"

Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, atendió este martes la llamada de El Partidazo de COPE para responder a las palabras del extécnico rayista, Míchel (hoy, en las filas del Girona) cuando este sugirió "que el vallecano puede que no lo entienda".

Míchel respondía así por la mañana a la cruzada entre ambos al término del partido de LaLiga entre Girona y Rayo del pasado fin de semana. Míchel 'rajó' tras la victoria del Rayo alegando que las pérdidas de tiempo del equipo rayista "vienen de la directiva".

Martín Presa, al ser informado de la 'rajada' de Míchel, se preguntaba si lo había dicho "en catalán o en castellano", lo que provocó una nueva contundente respuesta por parte de Míchel en la rueda de prensa de este martes.

EFE El entrenador del Girona FC, Michel Sánchez

"Y luego lo dije en catalán, lo dije en castellano y lo puedo decir en vallecano, pero puede que el vallecano él sí que no lo entienda porque lleva muchos años ahí y no tiene ese sentimiento de pertenencia. Debería meterse más en Vallecas y saber lo que piensa la gente de Vallecas", aseguró el técnico madrileño.

MARTÍN PRESA, EN EL PARTIDAZO DE COPE

El presidente del Rayo Vallecano, antes que nada, quiso dejar claro que su relación con Míchel es buena y habló del cariño que se le tiene aún en el club rayista: "A Míchel no le sentó bien la destitución pero le tengo cariño", le reconoció a Juanma Castaño.

"Estuvo el día del centenario, vino conmigo, le di un abrazo, y cuando he coincidido con él en Girona, le veo y le doy un abrazo. Me sabe mal. Es un hijo del Rayo y le sentimos como algo nuestro, y estamos orgullosos de lo magnífico entrenador que se ha convertido. Aquí tiene todas las puertas abiertas", dijo un Martín Presa que no tendría problemas en volver a contratarle como entrenador del equipo si surgiera la oportunidad y se dieran las circunstancias: "Si se da la situación, sí. Ahora estoy con Iñigo, y ojalá esté muchos años. No soy rencoroso en absoluto. Le deseo todo lo mejor, ojalá consiga todos los objetivos. Todo lo bueno que le pase, a mí me hará muy feliz, lo digo de corazón".

Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano

Con respecto al matiz del catalán, Presa se explicó diciendo que "yo no estaba dando crédito, cuando salía del estadio, de lo que me decían que había dicho Míchel. Y yo pregunté si lo había dicho en catalán porque sé que su catalán no es perfecto".

Finalmente, preguntado por la valoración de Míchel sobre el 'vallecanismo' de Martín Presa, el presidente no tuvo problemas en reconocer que fue una salida de tono del entrenador: "Me ha parecido improcedente. No soy consciente de que exista el idioma vallecano, me parece una falta de respeto y un tono chulesco que no procede. No sabe lo metido que estoy yo. El que no está metido en Vallecas es él, que hace años que lo dejó. Aquí venimos todos los días", concluyó.