Martín Presa, en El Partidazo de COPE: "Si el criterio es ese penalti, los otros dos agarrones son más"

El Rayo Vallecano cayó 1-0 ante el Barcelona, que es el nuevo líder de Primera División, después de un polémico partido que los azulgranas ganaron por un gol de penalti. El equipo madrileño pide otros dos penaltis no concedidos por agarrones: “Estoy a favor del Var pero creo que tiene que entrar en todas las jugadas; el primer penalti de Héctor a Mumin, solo con esa imagen... Mumin tiene opciones reales de marcar y en el penalti que pita es una jugada pasada. No sabemos los criterios que usan, es un desconocimiento. Los árbitros lo hacen lo mejor posible pero hoy en esas acciones no han estado acertados. Si el criterio es este penalti, los otros dos agarrones son más”.

EFE Melero López revisando el VAR

Otra jugada polémica fue un gol anulado a De Frutos que hubiera sido el 1-1 antes del descanso pero que el árbitro Melero López no lo concedió por un fuera de juego posicional de Nteka, que estorba a Iñigo Martínez: “Para mi es gol, es un fuera de juego posicional. De Frutos entra desde atrás. Puede tener interpretaciones; en el campo nos ha sorprendido. Tenemos los mejores árbitros del mundo”. Sobre si va a realizar alguna queja oficial al Comité Técnico de Árbitros, Presa dijo que “esto se queda en estas declaraciones, han tenido un error y no tengo duda que pueden equivocarse. Hay que poner cordura”.

Gol anulado a De Frutos en el Barcelona - Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano jugó un gran partido ante el Barcelona pero no se llevó la victoria: “Hemos estado a punto de puntuar en el campo del equipo más en forma de Europa; sales decepcionado. Dar la enhorabuena al Barcelona, pero sales jorobado”.