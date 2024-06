Marta Huerta de Aza, nueva árbitra de Segunda: "Ya arbitré al Castilla y hubo polémica; ya puedo empezar"

Marta Huerta de Aza ha sido noticia estos días porque se ha convertido en la primera mujer que asciende al fútbol profesional masculino en nuestro país como árbitra principal. Cabe recordar que ya hay tres mujeres como asistentes en Primera División, pero cómo árbitras principales, esta palentina, aunque del Colegio Tinerfeño, de 34 años, acaba de romper una barrera más en el deporte español.

Pero para Huerta de Aza, el fútbol de élite no es ninguna novedad: es árbitra internacional y también ha pitado partidos de la Primera División femenina en nuestro país.

Marta Huerta de Aza dirige un partido de fútbol internacional | INSTAGRAM

"Asimilio la noticia poco a poco. Las semanas previas la gente empieza a hacer quinielas y me habían comentado que mi nombre sonaba pero hasta que el nombre no aparece en el papel, nada", afirmó en la entrevista que mantuvo este martes en El Partidazo de COPE.

Marta llega preparada para todo. Ya sabe lo que es manejar el VAR, y lo prefiere: "Me gusta, todos los errores que puedan subsanarse en el campo, mejor que llevárselos a casa".

Considera que no es más difícil arbitrar partidos de hombres o de mujeres: "Al final, el fútbol es fútbol: es dificil arbitrar a ciertos jugadores y también a ciertas jugadoras, yo creo que no va tanto por el género", explicó. Además, al comienzo de su trayectoria, arbitró muchos partidos de fútbol masculino: "Para mí, lo diferente era arbitrar mujeres", aunque tampoco influye en el trato que la dan como árbitra: "El trato que me dan lo he sentido como uno más, nunca me han distinguido por llamarme Marta o Pedro".

Marta Huerta, en @partidazocope, sobre la diferencia entre pitar a hombres y mujeres



"Nunca me han hecho ninguna distinción por llamarme Marta en vez de Pedro"



"Lo que fue diferente fue empezar a pitar a mujeres"



June 25, 2024

Su referencia en Primera División: Gil Manzano

La palentina no tuvo reparo en dar un nombre cuando Juanma Castaño le preguntó por el árbitro de Primera División al que considera mejor de la categoría: "Gil Manzano y todo lo que está consiguiendo a nivel internacional". También reconoció que no le importaría tener un don del que presume el actual comentarista de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE, Mateu Lahoz: "Ojalá tuviese la capacidad de Toni de saberse el nombre de todos los jugadores, así que prefiero no llamar an nadie por su nombre".

En tono más distendido, Castaño le preguntó si ya tenía vídeo en Real Madrid TV, en alusión a los duros reportajes que el canal oficial del Real Madrid ha hecho esta temporada señalando los fallos arbitrales contra el equipo blanco: "Pues pité al Castilla y hubo polémica. Así que ya puedo empezar".