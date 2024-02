Parte del vestuario del Real Madrid, contra los vídeos de Real Madrid TV

Según ha informado Miguel Ángel Díaz en El Partidazo de COPE, parte del vestuario del Madrid no comulga con la idea del club de realizar vídeos en Real Madrid TV criticando a los árbitros antes de los partidos. Existe un debate interno dentro de ese vestuario porque hay un sector que cree que la emisión de vídeos preventivos contra los árbitros está perjudicando más que beneficiando, aunque respetan la decisión del club.

Los vídeos que realiza Real Madrid TV antes de los partidos que disputa el equipo en Liga están siendo uno de los focos de atención durante los últimos meses debido a la polémica por las críticas que hace. El medio oficial del club publica cada semana un vídeo con los errores del árbitro que tiene designado para dirigir el partido de la jornada.

La denuncia del Sevilla

El pasado fin de semana se dio un paso más en este asunto en la previa del Real Madrid - Sevilla, correspondiente a la 26ª jornada de Primera División. En esta ocasión, les tocó a Díaz de Mera y a González Fuertes. El Sevilla denunció, mediante un escrito al Comité de Competición de la RFEF, la "campaña de persecución y hostigamiento" hacia estos dos árbitros.





El conjunto hispalense publicó un comunicado oficial en el que asegura que quieren "denunciar los presentes hechos ante los estamentos federativos, al objeto de que se valore si estos hechos pueden ser considerados como infracción del Reglamento General de la RFEF o cualquier otra normativa que le sea de aplicación".

"El club desea, igualmente, reiterar su más enérgica condena ante estos comportamientos y campañas orquestadas para socavar la imagen del estamento arbitral, haciendo un grave daño al fútbol español y poniendo en tela de juicio la integridad de la competición", añade el equipo n el escrito.

Sobre esta denuncia, Paco González, director de Tiempo de Juego, se preguntó si una denuncia de este tipo puede "tener recorrido en el Comité de Competición, ya que suelen sancionar deportistas, aunque en otras instancias han sancionado a directivos, pero a medios de comunicación... Entre bromas alguna vez hemos dicho que, ¿Qué van a hacer, cerrar seis horas el canal? No tengo ni idea de si es extrapolable lo que diga Real Madrid TV a una sanción".

La opinión de Luis Medina Cantalejo

El presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, fue preguntado por Juanma Castaño sobre el tema de los polémicos vídeos de Real Madrid TV. El director de El Partidazo de COPE le preguntó si veía los vídeos y el presidente del CTA dijo que "No me interesa. Que cada uno haga lo que vea oportuno pero estar presionando tanto... Los árbitros no lo ven y yo tampoco, por salud personal. Son opiniones, pero cuando sacan a un árbitro de Primera y sacas jugadas del Castilla..". Además, quiso saber si había hablado con Florentino Pérez para decirle lo negativos que eran: "No, no; cada uno tenemos que estar en nuestro sitio y yo vengo a trabajar con los árbitros. No hay ningún problema con el presidente del Real Madrid. Yo hablo con Roberto Carlos, Solari... pero cada presidente tiene que estar en su sitio".